Algola מחיר היום

מחיר Algola (ALO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALO ל USD הוא $ 0 לכל ALO.

Algola כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,777.5, עם היצע במחזור של 1.00B ALO. ב‑24 השעות האחרונות, ALO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALO נע ב -1.21% בשעה האחרונה ו +11.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Algola (ALO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Algola הוא $ 12.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.78K.