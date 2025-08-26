Agentwood (AWS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0011468 גבוה 24 שעות $ 0.00117104 שיא כל הזמנים $ 0.03098589 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -1.73% שינוי מחיר (7D) -2.19%

Agentwood (AWS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0011495. במהלך 24 השעות האחרונות, AWS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0011468 לבין שיא של $ 0.00117104, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AWSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03098589, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AWS השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agentwood (AWS) מידע שוק

שווי שוק $ 79.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.92K אספקת מחזור 69.19M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agentwood הוא $ 79.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AWS הוא 69.19M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.92K.