XOXNO Network (XOXNO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02837. במהלך 24 השעות האחרונות, XOXNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02785 לבין שיא של $ 0.02837, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XOXNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.30727065532562603, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.016038435287442202.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XOXNO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
XOXNO Network (XOXNO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של XOXNO Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.87K. ההיצע במחזור של XOXNO הוא 0.00, עם היצע כולל של 99916464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.84M.
XOXNO Network (XOXNO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של XOXNO Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0004275
+1.53%
30 ימים
$ -0.00362
-11.32%
60 ימים
$ +0.00162
+6.05%
90 ימים
$ -0.0055
-16.24%
XOXNO Network שינוי מחיר היום
היום,XOXNO רשם שינוי של $ +0.0004275 (+1.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
XOXNO Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00362 (-11.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
XOXNO Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XOXNO ראה שינוי של $ +0.00162 (+6.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
XOXNO Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0055 (-16.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XOXNO Network (XOXNO)?
XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.
XOXNO Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה XOXNO Network (XOXNO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XOXNO Network (XOXNO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XOXNO Network.
הבנת הטוקנומיקה של XOXNO Network (XOXNO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XOXNO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות XOXNO Network (XOXNO)
מחפש איך לקנותXOXNO Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XOXNO Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
