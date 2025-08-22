עוד על XOXNO

XOXNO Network

XOXNO Network מְחִיר(XOXNO)

XOXNO Network (XOXNO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:43:59 (UTC+8)

XOXNO Network (XOXNO) מידע על מחיר (USD)

XOXNO Network (XOXNO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02837. במהלך 24 השעות האחרונות, XOXNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02785 לבין שיא של $ 0.02837, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XOXNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.30727065532562603, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.016038435287442202.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XOXNO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XOXNO Network (XOXNO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של XOXNO Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.87K. ההיצע במחזור של XOXNO הוא 0.00, עם היצע כולל של 99916464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.84M.

XOXNO Network (XOXNO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XOXNO Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0004275+1.53%
30 ימים$ -0.00362-11.32%
60 ימים$ +0.00162+6.05%
90 ימים$ -0.0055-16.24%
XOXNO Network שינוי מחיר היום

היום,XOXNO רשם שינוי של $ +0.0004275 (+1.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XOXNO Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00362 (-11.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XOXNO Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XOXNO ראה שינוי של $ +0.00162 (+6.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XOXNO Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0055 (-16.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XOXNO Network (XOXNO)?

בדוק את XOXNO Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXOXNO Network (XOXNO)

XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.

XOXNO Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XOXNO Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXOXNO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XOXNO Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXOXNO Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XOXNO Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XOXNO Network (XOXNO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XOXNO Network (XOXNO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XOXNO Network.

בדוק את XOXNO Network תחזית המחיר עכשיו‏!

XOXNO Network (XOXNO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XOXNO Network (XOXNO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XOXNO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XOXNO Network (XOXNO)

מחפש איך לקנותXOXNO Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XOXNO Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XOXNO למטבעות מקומיים

XOXNO Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XOXNO Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXOXNO Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XOXNO Network

כמה שווה XOXNO Network (XOXNO) היום?
החי XOXNOהמחיר ב USD הוא 0.02837 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XOXNO ל USD?
המחיר הנוכחי של XOXNO ל USD הוא $ 0.02837. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XOXNO Network?
שווי השוק של XOXNO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XOXNO?
ההיצע במחזור של XOXNO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XOXNO?
‏‏XOXNO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.30727065532562603 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XOXNO?
XOXNO ‏‏רשם מחירATL של 0.016038435287442202 USD.
מהו נפח המסחר של XOXNO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XOXNO הוא $ 73.87K USD.
האם XOXNO יעלה השנה?
XOXNO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XOXNO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:43:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

