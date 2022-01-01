XOXNO Network (XOXNO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי XOXNO Network (XOXNO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

XOXNO Network (XOXNO) מידע XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more. אתר רשמי: https://xoxno.com מסמך לבן: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a קנה XOXNOעכשיו!

XOXNO Network (XOXNO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XOXNO Network (XOXNO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M שיא כל הזמנים: $ 0.30994 $ 0.30994 $ 0.30994 שפל כל הזמנים: $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 מחיר נוכחי: $ 0.02666 $ 0.02666 $ 0.02666 למידע נוסף על XOXNO Network (XOXNO) מחיר

XOXNO Network (XOXNO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XOXNO Network (XOXNO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XOXNO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XOXNOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XOXNOטוקניומיקה, חקרו אתXOXNOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XOXNO מעוניין להוסיף את XOXNO Network (XOXNO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XOXNO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XOXNO ב-MEXC עכשיו!

XOXNO Network (XOXNO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XOXNOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XOXNO עכשיו את היסטוריית המחירים!

XOXNO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XOXNO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XOXNO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XOXNOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!