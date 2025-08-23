Phoenix Global (PHB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5799. במהלך 24 השעות האחרונות, PHB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5654 לבין שיא של $ 0.6166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.094629014078536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06654096148398123.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHB השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +1.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Phoenix Global (PHB) מידע שוק
No.724
$ 33.76M
$ 2.68M
$ 37.11M
58.22M
64,000,000
58,216,440.32336093
90.96%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Phoenix Global הוא $ 33.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.68M. ההיצע במחזור של PHB הוא 58.22M, עם היצע כולל של 58216440.32336093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.11M.
Phoenix Global (PHB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Phoenix Globalהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.008973
+1.57%
30 ימים
$ -0.0412
-6.64%
60 ימים
$ +0.1734
+42.65%
90 ימים
$ -0.0583
-9.14%
Phoenix Global שינוי מחיר היום
היום,PHB רשם שינוי של $ +0.008973 (+1.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Phoenix Global שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0412 (-6.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Phoenix Global שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PHB ראה שינוי של $ +0.1734 (+42.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Phoenix Global שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0583 (-9.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Phoenix Global (PHB)?
Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.
Phoenix Globalתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Phoenix Global (PHB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Phoenix Global (PHB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Phoenix Global.
הבנת הטוקנומיקה של Phoenix Global (PHB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PHB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
