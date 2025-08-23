עוד על PHB

PHB מידע על מחיר

PHB מסמך לבן

PHB אתר רשמי

PHB טוקניומיקה

PHB תחזית מחיר

PHB היסטוריה

PHB מדריך קנייה

PHBממיר מטבעות לפיאט

PHB ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Phoenix Global סֵמֶל

Phoenix Global מְחִיר(PHB)

1 PHB ל USDמחיר חי:

$0.5805
$0.5805$0.5805
+1.57%1D
USD
Phoenix Global (PHB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:53:11 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5654
$ 0.5654$ 0.5654
24 שעות נמוך
$ 0.6166
$ 0.6166$ 0.6166
גבוה 24 שעות

$ 0.5654
$ 0.5654$ 0.5654

$ 0.6166
$ 0.6166$ 0.6166

$ 4.094629014078536
$ 4.094629014078536$ 4.094629014078536

$ 0.06654096148398123
$ 0.06654096148398123$ 0.06654096148398123

+0.15%

+1.57%

+4.43%

+4.43%

Phoenix Global (PHB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5799. במהלך 24 השעות האחרונות, PHB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5654 לבין שיא של $ 0.6166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.094629014078536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06654096148398123.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHB השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +1.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phoenix Global (PHB) מידע שוק

No.724

$ 33.76M
$ 33.76M$ 33.76M

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

$ 37.11M
$ 37.11M$ 37.11M

58.22M
58.22M 58.22M

64,000,000
64,000,000 64,000,000

58,216,440.32336093
58,216,440.32336093 58,216,440.32336093

90.96%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Phoenix Global הוא $ 33.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.68M. ההיצע במחזור של PHB הוא 58.22M, עם היצע כולל של 58216440.32336093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.11M.

Phoenix Global (PHB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Phoenix Globalהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.008973+1.57%
30 ימים$ -0.0412-6.64%
60 ימים$ +0.1734+42.65%
90 ימים$ -0.0583-9.14%
Phoenix Global שינוי מחיר היום

היום,PHB רשם שינוי של $ +0.008973 (+1.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Phoenix Global שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0412 (-6.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Phoenix Global שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PHB ראה שינוי של $ +0.1734 (+42.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Phoenix Global שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0583 (-9.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Phoenix Global (PHB)?

בדוק את Phoenix Global עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPhoenix Global (PHB)

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Phoenix Globalההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPHB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Phoenix Globalאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPhoenix Global לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Phoenix Globalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Phoenix Global (PHB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Phoenix Global (PHB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Phoenix Global.

בדוק את Phoenix Global תחזית המחיר עכשיו‏!

Phoenix Global (PHB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Phoenix Global (PHB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PHB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Phoenix Global (PHB)

מחפש איך לקנותPhoenix Global? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Phoenix Globalב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PHB למטבעות מקומיים

1 Phoenix Global(PHB) ל VND
15,260.0685
1 Phoenix Global(PHB) ל AUD
A$0.887247
1 Phoenix Global(PHB) ל GBP
0.429126
1 Phoenix Global(PHB) ל EUR
0.492915
1 Phoenix Global(PHB) ל USD
$0.5799
1 Phoenix Global(PHB) ל MYR
RM2.43558
1 Phoenix Global(PHB) ל TRY
23.770101
1 Phoenix Global(PHB) ל JPY
¥85.2453
1 Phoenix Global(PHB) ל ARS
ARS$771.139422
1 Phoenix Global(PHB) ל RUB
46.879116
1 Phoenix Global(PHB) ל INR
50.758647
1 Phoenix Global(PHB) ל IDR
Rp9,353.224497
1 Phoenix Global(PHB) ל KRW
805.411512
1 Phoenix Global(PHB) ל PHP
32.845536
1 Phoenix Global(PHB) ל EGP
￡E.28.130949
1 Phoenix Global(PHB) ל BRL
R$3.143058
1 Phoenix Global(PHB) ל CAD
C$0.800262
1 Phoenix Global(PHB) ל BDT
70.550634
1 Phoenix Global(PHB) ל NGN
886.696095
1 Phoenix Global(PHB) ל COP
$2,319.6
1 Phoenix Global(PHB) ל ZAR
R.10.177245
1 Phoenix Global(PHB) ל UAH
24.036855
1 Phoenix Global(PHB) ל VES
Bs81.186
1 Phoenix Global(PHB) ל CLP
$556.704
1 Phoenix Global(PHB) ל PKR
Rs164.413248
1 Phoenix Global(PHB) ל KZT
310.269696
1 Phoenix Global(PHB) ל THB
฿18.800358
1 Phoenix Global(PHB) ל TWD
NT$17.675352
1 Phoenix Global(PHB) ל AED
د.إ2.128233
1 Phoenix Global(PHB) ל CHF
Fr0.46392
1 Phoenix Global(PHB) ל HKD
HK$4.529019
1 Phoenix Global(PHB) ל AMD
֏222.008916
1 Phoenix Global(PHB) ל MAD
.د.م5.2191
1 Phoenix Global(PHB) ל MXN
$10.774542
1 Phoenix Global(PHB) ל SAR
ريال2.174625
1 Phoenix Global(PHB) ל PLN
2.105037
1 Phoenix Global(PHB) ל RON
лв2.499369
1 Phoenix Global(PHB) ל SEK
kr5.514849
1 Phoenix Global(PHB) ל BGN
лв0.968433
1 Phoenix Global(PHB) ל HUF
Ft196.771668
1 Phoenix Global(PHB) ל CZK
12.148905
1 Phoenix Global(PHB) ל KWD
د.ك0.1768695
1 Phoenix Global(PHB) ל ILS
1.954263
1 Phoenix Global(PHB) ל AOA
Kz528.619443
1 Phoenix Global(PHB) ל BHD
.د.ب0.2186223
1 Phoenix Global(PHB) ל BMD
$0.5799
1 Phoenix Global(PHB) ל DKK
kr3.693963
1 Phoenix Global(PHB) ל HNL
L15.181782
1 Phoenix Global(PHB) ל MUR
26.466636
1 Phoenix Global(PHB) ל NAD
$10.165647
1 Phoenix Global(PHB) ל NOK
kr5.839593
1 Phoenix Global(PHB) ל NZD
$0.98583
1 Phoenix Global(PHB) ל PAB
B/.0.5799
1 Phoenix Global(PHB) ל PGK
K2.447178
1 Phoenix Global(PHB) ל QAR
ر.ق2.105037
1 Phoenix Global(PHB) ל RSD
дин.58.013196

Phoenix Global מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Phoenix Global, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPhoenix Global הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Phoenix Global

כמה שווה Phoenix Global (PHB) היום?
החי PHBהמחיר ב USD הוא 0.5799 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PHB ל USD?
המחיר הנוכחי של PHB ל USD הוא $ 0.5799. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Phoenix Global?
שווי השוק של PHB הוא $ 33.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PHB?
ההיצע במחזור של PHB הוא 58.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PHB?
‏‏PHB השיג מחיר שיא (ATH) של 4.094629014078536 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PHB?
PHB ‏‏רשם מחירATL של 0.06654096148398123 USD.
מהו נפח המסחר של PHB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PHB הוא $ 2.68M USD.
האם PHB יעלה השנה?
PHB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PHB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:53:11 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PHB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PHB
PHB
USD
USD

1 PHB = 0.5799 USD

מסחרPHB

USDTPHB
$0.5805
$0.5805$0.5805
+1.52%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד