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מחיר Warden בזמן אמת היום הוא 0.003034 ILS.WARD שווי השוק הוא 759,470.88 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר WARD ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Warden בזמן אמת היום הוא 0.003034 ILS.WARD שווי השוק הוא 759,470.88 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר WARD ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Warden מְחִיר(WARD)

1 WARD ל ILSמחיר חי:

₪0.00907166
₪0.00907166₪0.00907166
+0.56%1D
ILS
Warden (WARD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:05:29 (UTC+8)

Warden מחיר היום

מחיר Warden (WARD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.003034, עם שינוי של 0.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WARD ל ILS הוא ₪ 0.003034 לכל WARD.

Warden כרגע מדורג במקום #1567 לפי שווי שוק של ₪ 759.47K, עם היצע במחזור של 250.32M WARD. ב‑24 השעות האחרונות, WARD סחר בין ₪ 0.002862 (נמוך) ל ₪ 0.003126 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.4806848129153244785, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0066196366652095186.

ביצועים לטווח קצר, WARD נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו +5.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 97.32K.

Warden (WARD) מידע שוק

No.1567

₪ 759.47K
₪ 759.47K₪ 759.47K

₪ 97.32K
₪ 97.32K₪ 97.32K

₪ 3.03M
₪ 3.03M₪ 3.03M

250.32M
250.32M 250.32M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

WARDEN

שווי השוק הנוכחי של Warden הוא ₪ 759.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 97.32K. ההיצע במחזור של WARD הוא 250.32M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.03M.

Warden היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.002862
₪ 0.002862₪ 0.002862
24 שעות נמוך
₪ 0.003126
₪ 0.003126₪ 0.003126
גבוה 24 שעות

₪ 0.002862
₪ 0.002862₪ 0.002862

₪ 0.003126
₪ 0.003126₪ 0.003126

₪ 0.4806848129153244785
₪ 0.4806848129153244785₪ 0.4806848129153244785

₪ 0.0066196366652095186
₪ 0.0066196366652095186₪ 0.0066196366652095186

+0.23%

+0.56%

+5.01%

+5.01%

Warden (WARD) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Wardenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.00005052+0.56%
30 ימים₪ -0.000923-23.33%
60 ימים₪ -0.006575-68.43%
90 ימים₪ -0.008036-72.60%
Warden שינוי מחיר היום

היום,WARD רשם שינוי של ₪ +0.00005052 (+0.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Warden שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.000923 (-23.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Warden שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WARD ראה שינוי של ₪ -0.006575 (-68.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Warden שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.008036 (-72.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Warden (WARD)?

בדוק את Warden עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Warden

Warden (WARD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WARD הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Warden (WARD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Warden עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Warden תגיע ב 2026–2027? בקר בדף WARD תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Warden תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Warden ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Warden? קניית WARD מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Warden. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Warden (WARD) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וWardenיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Warden (WARD) מדריך

מה אפשר לעשות עם Warden

החזקת Warden מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

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    מסחר בחוזים עתידיים

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    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Warden (WARD) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהWarden (WARD)

Warden is building the stack for the agentic internet: a Global Agent Network where AI agents live, earn and collaborate and a Next Generation Agentic Wallet.

Warden מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Warden, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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האתרWarden הרשמי
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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Warden

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:05:29 (UTC+8)

Warden (WARD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWARD
₪0.00909259
₪0.00909259₪0.00909259
+0.69%
32.41M (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WARD-ל-ILS מחשבון

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WARD
WARD
ILS
ILS

1 WARD = 0.00907166 ILS