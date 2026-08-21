Warden מחיר היום

מחיר Warden (WARD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.003034, עם שינוי של 0.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WARD ל ILS הוא ₪ 0.003034 לכל WARD.

Warden כרגע מדורג במקום #1567 לפי שווי שוק של ₪ 759.47K, עם היצע במחזור של 250.32M WARD. ב‑24 השעות האחרונות, WARD סחר בין ₪ 0.002862 (נמוך) ל ₪ 0.003126 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.4806848129153244785, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0066196366652095186.

ביצועים לטווח קצר, WARD נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו +5.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 97.32K.

Warden (WARD) מידע שוק

דירוג No.1567 שווי שוק ₪ 759.47K₪ 759.47K ₪ 759.47K נפח (24 שעות) ₪ 97.32K₪ 97.32K ₪ 97.32K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.03M₪ 3.03M ₪ 3.03M אספקת מחזור 250.32M 250.32M 250.32M מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי WARDEN

שווי השוק הנוכחי של Warden הוא ₪ 759.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 97.32K. ההיצע במחזור של WARD הוא 250.32M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.03M.