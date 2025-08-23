עוד על BABYSHARK

Baby Shark Meme סֵמֶל

Baby Shark Meme מְחִיר(BABYSHARK)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:12:33 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) מידע על מחיר (USD)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0010178. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSHARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001004 לבין שיא של $ 0.0011044, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSHARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1883438358982307, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000837027518705513.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSHARK השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, +0.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Baby Shark Meme הוא $ 864.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.14K. ההיצע במחזור של BABYSHARK הוא 849.35M, עם היצע כולל של 999999736. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Baby Shark Memeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000004559+0.45%
30 ימים$ -0.0000912-8.23%
60 ימים$ -0.0001922-15.89%
90 ימים$ -0.0012002-54.12%
Baby Shark Meme שינוי מחיר היום

היום,BABYSHARK רשם שינוי של $ +0.000004559 (+0.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Baby Shark Meme שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000912 (-8.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Baby Shark Meme שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BABYSHARK ראה שינוי של $ -0.0001922 (-15.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Baby Shark Meme שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0012002 (-54.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Baby Shark Meme (BABYSHARK)?

בדוק את Baby Shark Meme עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBaby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Baby Shark Memeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBABYSHARK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Baby Shark Memeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBaby Shark Meme לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Baby Shark Memeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Shark Meme (BABYSHARK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Shark Meme (BABYSHARK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Shark Meme.

בדוק את Baby Shark Meme תחזית המחיר עכשיו‏!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Shark Meme (BABYSHARK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYSHARK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Baby Shark Meme (BABYSHARK)

מחפש איך לקנותBaby Shark Meme? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Baby Shark Memeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BABYSHARK למטבעות מקומיים

Baby Shark Meme מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Baby Shark Meme, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBaby Shark Meme הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Baby Shark Meme

כמה שווה Baby Shark Meme (BABYSHARK) היום?
החי BABYSHARKהמחיר ב USD הוא 0.0010178 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYSHARK ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYSHARK ל USD הוא $ 0.0010178. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Shark Meme?
שווי השוק של BABYSHARK הוא $ 864.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYSHARK?
ההיצע במחזור של BABYSHARK הוא 849.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYSHARK?
‏‏BABYSHARK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1883438358982307 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYSHARK?
BABYSHARK ‏‏רשם מחירATL של 0.000837027518705513 USD.
מהו נפח המסחר של BABYSHARK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYSHARK הוא $ 57.14K USD.
האם BABYSHARK יעלה השנה?
BABYSHARK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYSHARK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:12:33 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

