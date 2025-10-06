Velora מחיר היום

מחיר Velora (VLR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00654, עם שינוי של 3.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VLR ל USD הוא $ 0.00654 לכל VLR.

Velora כרגע מדורג במקום #3797 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 VLR. ב‑24 השעות האחרונות, VLR סחר בין $ 0.006487 (נמוך) ל $ 0.006965 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.06763306123106956, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00652247738514819.

ביצועים לטווח קצר, VLR נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -17.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.77K.

Velora (VLR) מידע שוק

דירוג No.3797 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 59.77K$ 59.77K $ 59.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Velora הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.77K. ההיצע במחזור של VLR הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.08M.