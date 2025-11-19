Velora (VLR) תחזית מחיר (USD)

קבל Velora תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VLR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Velora % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.006638 $0.006638 $0.006638 +1.18% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Velora תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Velora (VLR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Velora ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006638 בשנת 2025. Velora (VLR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Velora ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006969 בשנת 2026. Velora (VLR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VLR הוא $ 0.007318 עם 10.25% שיעור צמיחה. Velora (VLR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VLR הוא $ 0.007684 עם 15.76% שיעור צמיחה. Velora (VLR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VLR הוא $ 0.008068 עם 21.55% שיעור צמיחה. Velora (VLR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VLR הוא $ 0.008471 עם 27.63% שיעור צמיחה. Velora (VLR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Velora עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013799. Velora (VLR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Velora עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.022478. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.006638 0.00%

2026 $ 0.006969 5.00%

2027 $ 0.007318 10.25%

2028 $ 0.007684 15.76%

2029 $ 0.008068 21.55%

2030 $ 0.008471 27.63%

2031 $ 0.008895 34.01%

2032 $ 0.009340 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.009807 47.75%

2034 $ 0.010297 55.13%

2035 $ 0.010812 62.89%

2036 $ 0.011353 71.03%

2037 $ 0.011920 79.59%

2038 $ 0.012516 88.56%

2039 $ 0.013142 97.99%

2040 $ 0.013799 107.89% הצג עוד לטווח קצר Velora תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.006638 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.006638 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.006644 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.006665 0.41% Velora (VLR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVLRב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.006638 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Velora (VLR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVLR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.006638 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Velora (VLR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVLR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.006644 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Velora (VLR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVLR הוא $0.006665 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Velora מחיר נוכחי $ 0.006638$ 0.006638 $ 0.006638 שינוי מחיר (24 שעות) +1.18% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 55.35K$ 55.35K $ 55.35K נפח (24 שעות) -- המחיר VLR העדכני הוא $ 0.006638. יש לו שינוי של +1.18% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 55.35Kב 24 שעות. בנוסף, VLR יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה VLR במחיר חי

Velora מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVeloraדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVelora הוא 0.006638USD. היצע במחזור של Velora(VLR) הוא 0.00 VLR , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000059 $ 0.006697 $ 0.006487

7 ימים -0.15% $ -0.001183 $ 0.007828 $ 0.006444

30 ימים -0.36% $ -0.003862 $ 0.01088 $ 0.006444 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Velora הראה תנועת מחירים של $-0.000059 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Velora נסחר בשיא של $0.007828 ושפל של $0.006444 . נרשם שינוי במחיר של -0.15% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVLR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Velora חווה -0.36% שינוי, המשקף בערך $-0.003862 לערכו. זה מצביע על כך ש VLR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Velora המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה VLR בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Velora (VLR) מודול חיזוי מחיר עובד? Velora מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VLRעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVelora לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VLR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Velora. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVLR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVLR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Velora.

מדוע VLR חיזוי מחירים חשוב?

VLR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VLR כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VLR ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VLR בחודש הבא? על פי Velora (VLR) כלי תחזית המחירים, המחיר VLR הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VLR בשנת 2026? המחיר של 1 Velora (VLR) היום הוא $0.006638 . על פי מודול התחזית שלעיל, VLR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VLR בשנת 2027? Velora (VLR) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VLR עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VLR בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Velora (VLR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VLR בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Velora (VLR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VLR בשנת 2030? המחיר של 1 Velora (VLR) היום הוא $0.006638 . על פי מודול התחזית שלעיל, VLR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VLR תחזית המחיר בשנת 2040? Velora (VLR) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VLR עד שנת 2040. הירשם עכשיו