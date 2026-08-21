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מחיר The Top Floor Boss בזמן אמת היום הוא 0.0002517 ILS.TJR שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר TJR ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר The Top Floor Boss בזמן אמת היום הוא 0.0002517 ILS.TJR שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר TJR ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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The Top Floor Boss סֵמֶל

The Top Floor Boss מְחִיר(TJR)

1 TJR ל ILSמחיר חי:

₪0.000756171
₪0.000756171₪0.000756171
+17.24%1D
ILS
The Top Floor Boss (TJR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 11:27:04 (UTC+8)

The Top Floor Boss מחיר היום

מחיר The Top Floor Boss (TJR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0002517, עם שינוי של 17.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TJR ל ILS הוא ₪ 0.0002517 לכל TJR.

The Top Floor Boss כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TJR. ב‑24 השעות האחרונות, TJR סחר בין ₪ 0.0001828 (נמוך) ל ₪ 0.000308 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TJR נע ב -7.87% בשעה האחרונה ו +100.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 56.77K.

The Top Floor Boss (TJR) מידע שוק

--
----

₪ 56.77K
₪ 56.77K₪ 56.77K

₪ 251.70K
₪ 251.70K₪ 251.70K

--
----

999,999,733
999,999,733 999,999,733

SOL

שווי השוק הנוכחי של The Top Floor Boss הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 56.77K. ההיצע במחזור של TJR הוא --, עם היצע כולל של 999999733. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 251.70K.

The Top Floor Boss היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.0001828
₪ 0.0001828₪ 0.0001828
24 שעות נמוך
₪ 0.000308
₪ 0.000308₪ 0.000308
גבוה 24 שעות

₪ 0.0001828
₪ 0.0001828₪ 0.0001828

₪ 0.000308
₪ 0.000308₪ 0.000308

--
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--
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-7.87%

+17.24%

+100.23%

+100.23%

The Top Floor Boss (TJR) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של The Top Floor Bossהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.000111194+17.24%
30 ימים₪ +0.0000422+20.14%
60 ימים₪ -0.0037483-93.71%
90 ימים₪ -0.0037483-93.71%
The Top Floor Boss שינוי מחיר היום

היום,TJR רשם שינוי של ₪ +0.000111194 (+17.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Top Floor Boss שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +0.0000422 (+20.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Top Floor Boss שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TJR ראה שינוי של ₪ -0.0037483 (-93.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Top Floor Boss שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.0037483 (-93.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Top Floor Boss (TJR)?

בדוק את The Top Floor Boss עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור The Top Floor Boss

The Top Floor Boss (TJR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TJR הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
The Top Floor Boss (TJR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של The Top Floor Boss עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר The Top Floor Boss תגיע ב 2026–2027? בקר בדף TJR תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על The Top Floor Boss תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע The Top Floor Boss ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם The Top Floor Boss? קניית TJR מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות The Top Floor Boss. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את The Top Floor Boss (TJR) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וThe Top Floor Bossיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות The Top Floor Boss (TJR) מדריך

מה אפשר לעשות עם The Top Floor Boss

החזקת The Top Floor Boss מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהThe Top Floor Boss (TJR)

TJR is a meme coin.

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 11:27:04 (UTC+8)

The Top Floor Boss (TJR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1TJR
₪0.000785772
₪0.000785772₪0.000785772
+20.05%
429.68M (USDT)
/USDTTJR
₪0.000752583
₪0.000752583₪0.000752583
+16.58%
266.31M (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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1 TJR = 0.000752583 ILS