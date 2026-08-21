The Top Floor Boss מחיר היום

מחיר The Top Floor Boss (TJR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0002517, עם שינוי של 17.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TJR ל ILS הוא ₪ 0.0002517 לכל TJR.

The Top Floor Boss כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TJR. ב‑24 השעות האחרונות, TJR סחר בין ₪ 0.0001828 (נמוך) ל ₪ 0.000308 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TJR נע ב -7.87% בשעה האחרונה ו +100.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 56.77K.

The Top Floor Boss (TJR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 56.77K₪ 56.77K ₪ 56.77K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 251.70K₪ 251.70K ₪ 251.70K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 999,999,733 999,999,733 999,999,733 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של The Top Floor Boss הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 56.77K. ההיצע במחזור של TJR הוא --, עם היצע כולל של 999999733. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 251.70K.