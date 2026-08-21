The Final Form Bull מחיר היום

מחיר The Final Form Bull (CZ) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002787, עם שינוי של 3.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CZ ל ILS הוא ₪ 0.002787 לכל CZ.

The Final Form Bull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CZ. ב‑24 השעות האחרונות, CZ סחר בין ₪ 0.00249 (נמוך) ל ₪ 0.00334 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CZ נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו -33.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 73.38K.

The Final Form Bull (CZ) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 73.38K₪ 73.38K ₪ 73.38K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.79M₪ 2.79M ₪ 2.79M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של The Final Form Bull הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 73.38K. ההיצע במחזור של CZ הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.79M.