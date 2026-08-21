TCryptochicks מחיר היום

מחיר TCryptochicks (TCC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000537, עם שינוי של 6.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TCC ל ILS הוא ₪ 0.000537 לכל TCC.

TCryptochicks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TCC. ב‑24 השעות האחרונות, TCC סחר בין ₪ 0.0004806 (נמוך) ל ₪ 0.00055 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TCC נע ב +3.07% בשעה האחרונה ו -34.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 53.40K.

TCryptochicks (TCC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 53.40K₪ 53.40K ₪ 53.40K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 537.00K₪ 537.00K ₪ 537.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של TCryptochicks הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 53.40K. ההיצע במחזור של TCC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 537.00K.