THINK Token מחיר היום

מחיר THINK Token (THINK) בזמן אמת היום הוא $ 0.0041, עם שינוי של 6.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ THINK ל USD הוא $ 0.0041 לכל THINK.

THINK Token כרגע מדורג במקום #3897 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 THINK. ב‑24 השעות האחרונות, THINK סחר בין $ 0.00409 (נמוך) ל $ 0.00456 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09159672574773454, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.003697422794515147.

ביצועים לטווח קצר, THINK נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו -13.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 48.88K.

THINK Token (THINK) מידע שוק

דירוג No.3897 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 48.88K$ 48.88K $ 48.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של THINK Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 48.88K. ההיצע במחזור של THINK הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.10M.