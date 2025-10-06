ExchangeDEX+
מחיר THINK Token בזמן אמת היום הוא 0.0041 USD.THINK שווי השוק הוא 0 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר THINK ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

THINK Token סֵמֶל

THINK Token מְחִיר(THINK)

$0.00411
-6.16%1D
THINK Token (THINK) טבלת מחירים חיה
THINK Token מחיר היום

מחיר THINK Token (THINK) בזמן אמת היום הוא $ 0.0041, עם שינוי של 6.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ THINK ל USD הוא $ 0.0041 לכל THINK.

THINK Token כרגע מדורג במקום #3897 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 THINK. ב‑24 השעות האחרונות, THINK סחר בין $ 0.00409 (נמוך) ל $ 0.00456 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09159672574773454, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.003697422794515147.

ביצועים לטווח קצר, THINK נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו -13.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 48.88K.

THINK Token (THINK) מידע שוק

$ 0.00
$ 48.88K
$ 4.10M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

שווי השוק הנוכחי של THINK Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 48.88K. ההיצע במחזור של THINK הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.10M.

THINK Token היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
-0.73%

-6.16%

-13.87%

-13.87%

THINK Token (THINK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של THINK Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002698-6.16%
30 ימים$ -0.00089-17.84%
60 ימים$ -0.00892-68.51%
90 ימים$ -0.01114-73.10%
THINK Token שינוי מחיר היום

היום,THINK רשם שינוי של $ -0.0002698 (-6.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

THINK Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00089 (-17.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

THINK Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,THINK ראה שינוי של $ -0.00892 (-68.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

THINK Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01114 (-73.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של THINK Token (THINK)?

בדוק את THINK Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור THINK Token

THINK Token (THINK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של THINK הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
THINK Token (THINK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של THINK Token עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר THINK Token יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור THINK תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על THINK Token תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב THINK Token

מוכן להתחיל עם THINK Token? קניית THINK מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות THINK Token. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את THINK Token (THINK) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-0.00 אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וTHINK Tokenיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות THINK Token (THINK) מדריך

מה אפשר לעשות עם THINK Token

החזקת THINK Token מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של THINK Token (THINK) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

THINK Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של THINK Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על THINK Token

כמה שווה 1 THINK Token ב-2030?
אם THINK Token תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של THINK Token מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
THINK Token (THINK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על THINK Token

THINK USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב THINK עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של THINK USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב THINK Token (THINK) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב THINK Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTHINK
$0.00411
$0.00411$0.00411
-6.16%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

