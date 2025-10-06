Figma מחיר היום

מחיר Figma (FIGON) בזמן אמת היום הוא $ 36.62, עם שינוי של 2.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIGON ל USD הוא $ 36.62 לכל FIGON.

Figma כרגע מדורג במקום #2651 לפי שווי שוק של $ 299.40K, עם היצע במחזור של 8.18K FIGON. ב‑24 השעות האחרונות, FIGON סחר בין $ 36.25 (נמוך) ל $ 39.36 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 71.95000313657503, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 36.648407183659096.

ביצועים לטווח קצר, FIGON נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו -16.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 116.86K.

Figma (FIGON) מידע שוק

דירוג No.2651 שווי שוק $ 299.40K$ 299.40K $ 299.40K נפח (24 שעות) $ 116.86K$ 116.86K $ 116.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 299.40K$ 299.40K $ 299.40K אספקת מחזור 8.18K 8.18K 8.18K אספקה כוללת 8,175.8597499 8,175.8597499 8,175.8597499 בלוקצ'יין ציבורי ETH

