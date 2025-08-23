עוד על TATSU

Tatsu סֵמֶל

Tatsu מְחִיר(TATSU)

1 TATSU ל USDמחיר חי:

$3.11
-6.32%1D
USD
Tatsu (TATSU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:56:54 (UTC+8)

Tatsu (TATSU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.03
24 שעות נמוך
$ 3.37
גבוה 24 שעות

$ 3.03
$ 3.37
$ 69.17672973470148
$ 0.018027066843035122
+1.30%

-6.32%

-10.12%

-10.12%

Tatsu (TATSU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.11. במהלך 24 השעות האחרונות, TATSU נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.03 לבין שיא של $ 3.37, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TATSUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 69.17672973470148, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.018027066843035122.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TATSU השתנה ב +1.30% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tatsu (TATSU) מידע שוק

No.4602

$ 0.00
$ 28.00K
$ 3.11M
0.00
1,000,000
1,000,000
0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Tatsu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.00K. ההיצע במחזור של TATSU הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.11M.

Tatsu (TATSU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tatsuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.2098-6.32%
30 ימים$ -0.08-2.51%
60 ימים$ +0.28+9.89%
90 ימים$ -1.59-33.83%
Tatsu שינוי מחיר היום

היום,TATSU רשם שינוי של $ -0.2098 (-6.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tatsu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.08 (-2.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tatsu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TATSU ראה שינוי של $ +0.28 (+9.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tatsu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.59 (-33.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tatsu (TATSU)?

בדוק את Tatsu עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTatsu (TATSU)

Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

Tatsu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tatsuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTATSU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tatsuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTatsu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tatsuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tatsu (TATSU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tatsu (TATSU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tatsu.

בדוק את Tatsu תחזית המחיר עכשיו‏!

Tatsu (TATSU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tatsu (TATSU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TATSU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tatsu (TATSU)

מחפש איך לקנותTatsu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tatsuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TATSU למטבעות מקומיים

1 Tatsu(TATSU) ל VND
81,839.65
1 Tatsu(TATSU) ל AUD
A$4.7583
1 Tatsu(TATSU) ל GBP
2.3014
1 Tatsu(TATSU) ל EUR
2.6435
1 Tatsu(TATSU) ל USD
$3.11
1 Tatsu(TATSU) ל MYR
RM13.062
1 Tatsu(TATSU) ל TRY
127.51
1 Tatsu(TATSU) ל JPY
¥457.17
1 Tatsu(TATSU) ל ARS
ARS$4,108.31
1 Tatsu(TATSU) ל RUB
251.4124
1 Tatsu(TATSU) ל INR
272.2805
1 Tatsu(TATSU) ל IDR
Rp50,161.2833
1 Tatsu(TATSU) ל KRW
4,313.4456
1 Tatsu(TATSU) ל PHP
176.2126
1 Tatsu(TATSU) ל EGP
￡E.150.835
1 Tatsu(TATSU) ל BRL
R$16.8562
1 Tatsu(TATSU) ל CAD
C$4.2918
1 Tatsu(TATSU) ל BDT
378.3626
1 Tatsu(TATSU) ל NGN
4,755.3455
1 Tatsu(TATSU) ל COP
$12,489.9466
1 Tatsu(TATSU) ל ZAR
R.54.6427
1 Tatsu(TATSU) ל UAH
128.9095
1 Tatsu(TATSU) ל VES
Bs435.4
1 Tatsu(TATSU) ל CLP
$2,985.6
1 Tatsu(TATSU) ל PKR
Rs881.7472
1 Tatsu(TATSU) ל KZT
1,663.9744
1 Tatsu(TATSU) ל THB
฿100.8884
1 Tatsu(TATSU) ל TWD
NT$94.7928
1 Tatsu(TATSU) ל AED
د.إ11.4137
1 Tatsu(TATSU) ל CHF
Fr2.488
1 Tatsu(TATSU) ל HKD
HK$24.2891
1 Tatsu(TATSU) ל AMD
֏1,190.6324
1 Tatsu(TATSU) ל MAD
.د.م27.99
1 Tatsu(TATSU) ל MXN
$57.9082
1 Tatsu(TATSU) ל SAR
ريال11.6625
1 Tatsu(TATSU) ל PLN
11.3204
1 Tatsu(TATSU) ל RON
лв13.4352
1 Tatsu(TATSU) ל SEK
kr29.5761
1 Tatsu(TATSU) ל BGN
лв5.1937
1 Tatsu(TATSU) ל HUF
Ft1,057.089
1 Tatsu(TATSU) ל CZK
65.2478
1 Tatsu(TATSU) ל KWD
د.ك0.94855
1 Tatsu(TATSU) ל ILS
10.4807
1 Tatsu(TATSU) ל AOA
Kz2,834.9827
1 Tatsu(TATSU) ל BHD
.د.ب1.17247
1 Tatsu(TATSU) ל BMD
$3.11
1 Tatsu(TATSU) ל DKK
kr19.8418
1 Tatsu(TATSU) ל HNL
L81.4198
1 Tatsu(TATSU) ל MUR
141.9404
1 Tatsu(TATSU) ל NAD
$54.5183
1 Tatsu(TATSU) ל NOK
kr31.3799
1 Tatsu(TATSU) ל NZD
$5.287
1 Tatsu(TATSU) ל PAB
B/.3.11
1 Tatsu(TATSU) ל PGK
K13.1242
1 Tatsu(TATSU) ל QAR
ر.ق11.2893
1 Tatsu(TATSU) ל RSD
дин.311.5287

Tatsu מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tatsu, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTatsu הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tatsu

כמה שווה Tatsu (TATSU) היום?
החי TATSUהמחיר ב USD הוא 3.11 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TATSU ל USD?
המחיר הנוכחי של TATSU ל USD הוא $ 3.11. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tatsu?
שווי השוק של TATSU הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TATSU?
ההיצע במחזור של TATSU הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TATSU?
‏‏TATSU השיג מחיר שיא (ATH) של 69.17672973470148 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TATSU?
TATSU ‏‏רשם מחירATL של 0.018027066843035122 USD.
מהו נפח המסחר של TATSU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TATSU הוא $ 28.00K USD.
האם TATSU יעלה השנה?
TATSU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TATSU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:56:54 (UTC+8)

Tatsu (TATSU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

