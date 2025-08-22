עוד על TABOO

TABOO TOKEN סֵמֶל

TABOO TOKEN מְחִיר(TABOO)

1 TABOO ל USDמחיר חי:

TABOO TOKEN (TABOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:34:06 (UTC+8)

TABOO TOKEN (TABOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

-16.39%

-22.07%

-22.07%

TABOO TOKEN (TABOO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000505. במהלך 24 השעות האחרונות, TABOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000505 לבין שיא של $ 0.0000611, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TABOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05236524424475487, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006463130016003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TABOO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -16.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TABOO TOKEN (TABOO) מידע שוק

No.2284

100.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של TABOO TOKEN הוא $ 494.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 431.85. ההיצע במחזור של TABOO הוא 9.78B, עם היצע כולל של 9782678080. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 494.03K.

TABOO TOKEN (TABOO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TABOO TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000009899-16.39%
30 ימים$ -0.0000284-36.00%
60 ימים$ -0.0000307-37.81%
90 ימים$ -0.000047-48.21%
TABOO TOKEN שינוי מחיר היום

היום,TABOO רשם שינוי של $ -0.000009899 (-16.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TABOO TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000284 (-36.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TABOO TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TABOO ראה שינוי של $ -0.0000307 (-37.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TABOO TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000047 (-48.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TABOO TOKEN (TABOO)?

בדוק את TABOO TOKEN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTABOO TOKEN (TABOO)

Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers.

TABOO TOKEN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TABOO TOKENההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTABOO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TABOO TOKENאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTABOO TOKEN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TABOO TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TABOO TOKEN (TABOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TABOO TOKEN (TABOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TABOO TOKEN.

בדוק את TABOO TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

TABOO TOKEN (TABOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TABOO TOKEN (TABOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TABOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TABOO TOKEN (TABOO)

מחפש איך לקנותTABOO TOKEN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TABOO TOKENב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TABOO למטבעות מקומיים

TABOO TOKEN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TABOO TOKEN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTABOO TOKEN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TABOO TOKEN

כמה שווה TABOO TOKEN (TABOO) היום?
החי TABOOהמחיר ב USD הוא 0.0000505 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TABOO ל USD?
המחיר הנוכחי של TABOO ל USD הוא $ 0.0000505. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TABOO TOKEN?
שווי השוק של TABOO הוא $ 494.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TABOO?
ההיצע במחזור של TABOO הוא 9.78B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TABOO?
‏‏TABOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05236524424475487 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TABOO?
TABOO ‏‏רשם מחירATL של 0.00006463130016003 USD.
מהו נפח המסחר של TABOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TABOO הוא $ 431.85 USD.
האם TABOO יעלה השנה?
TABOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TABOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:34:06 (UTC+8)

TABOO TOKEN (TABOO) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

