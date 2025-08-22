TABOO TOKEN (TABOO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000505. במהלך 24 השעות האחרונות, TABOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000505 לבין שיא של $ 0.0000611, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TABOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05236524424475487, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006463130016003.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TABOO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -16.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TABOO TOKEN (TABOO) מידע שוק
No.2284
$ 494.03K
$ 494.03K$ 494.03K
$ 431.85
$ 431.85$ 431.85
$ 494.03K
$ 494.03K$ 494.03K
9.78B
9.78B 9.78B
9,782,678,080
9,782,678,080 9,782,678,080
9,782,678,080
9,782,678,080 9,782,678,080
100.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של TABOO TOKEN הוא $ 494.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 431.85. ההיצע במחזור של TABOO הוא 9.78B, עם היצע כולל של 9782678080. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 494.03K.
TABOO TOKEN (TABOO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TABOO TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000009899
-16.39%
30 ימים
$ -0.0000284
-36.00%
60 ימים
$ -0.0000307
-37.81%
90 ימים
$ -0.000047
-48.21%
TABOO TOKEN שינוי מחיר היום
היום,TABOO רשם שינוי של $ -0.000009899 (-16.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TABOO TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000284 (-36.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TABOO TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TABOO ראה שינוי של $ -0.0000307 (-37.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TABOO TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000047 (-48.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TABOO TOKEN (TABOO)?
Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers.
