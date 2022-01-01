TABOO TOKEN (TABOO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TABOO TOKEN (TABOO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TABOO TOKEN (TABOO) מידע Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers. אתר רשמי: https://taboo.io/ מסמך לבן: https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 קנה TABOOעכשיו!

TABOO TOKEN (TABOO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TABOO TOKEN (TABOO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 406.96K $ 406.96K $ 406.96K ההיצע הכולל: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B אספקה במחזור: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B FDV (שווי מדולל מלא): $ 406.96K $ 406.96K $ 406.96K שיא כל הזמנים: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 שפל כל הזמנים: $ 0.000062462800419981 $ 0.000062462800419981 $ 0.000062462800419981 מחיר נוכחי: $ 0.0000416 $ 0.0000416 $ 0.0000416 למידע נוסף על TABOO TOKEN (TABOO) מחיר

TABOO TOKEN (TABOO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TABOO TOKEN (TABOO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TABOO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TABOOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TABOOטוקניומיקה, חקרו אתTABOOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

TABOO TOKEN (TABOO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TABOOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TABOO עכשיו את היסטוריית המחירים!

