Trustswap סֵמֶל

Trustswap מְחִיר(SWAP)

1 SWAP ל USDמחיר חי:

$0.08545
$0.08545$0.08545
-3.63%1D
USD
Trustswap (SWAP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:56:14 (UTC+8)

Trustswap (SWAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.08468
$ 0.08468$ 0.08468
24 שעות נמוך
$ 0.08882
$ 0.08882$ 0.08882
גבוה 24 שעות

$ 0.08468
$ 0.08468$ 0.08468

$ 0.08882
$ 0.08882$ 0.08882

$ 5.02240699
$ 5.02240699$ 5.02240699

$ 0.0125283595814
$ 0.0125283595814$ 0.0125283595814

-0.30%

-3.63%

-2.39%

-2.39%

Trustswap (SWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08545. במהלך 24 השעות האחרונות, SWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08468 לבין שיא של $ 0.08882, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.02240699, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0125283595814.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWAP השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -3.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trustswap (SWAP) מידע שוק

No.1225

$ 8.54M
$ 8.54M$ 8.54M

$ 52.91K
$ 52.91K$ 52.91K

$ 8.54M
$ 8.54M$ 8.54M

100.00M
100.00M 100.00M

99,995,164.26708125
99,995,164.26708125 99,995,164.26708125

2020-07-10 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Trustswap הוא $ 8.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.91K. ההיצע במחזור של SWAP הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99995164.26708125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.54M.

Trustswap (SWAP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Trustswapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0032187-3.63%
30 ימים$ -0.01341-13.57%
60 ימים$ -0.00566-6.22%
90 ימים$ -0.00981-10.30%
Trustswap שינוי מחיר היום

היום,SWAP רשם שינוי של $ -0.0032187 (-3.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Trustswap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01341 (-13.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Trustswap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SWAP ראה שינוי של $ -0.00566 (-6.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Trustswap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00981 (-10.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Trustswap (SWAP)?

בדוק את Trustswap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTrustswap (SWAP)

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Trustswap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Trustswapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSWAP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Trustswapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTrustswap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Trustswapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Trustswap (SWAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trustswap (SWAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trustswap.

בדוק את Trustswap תחזית המחיר עכשיו‏!

Trustswap (SWAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trustswap (SWAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Trustswap (SWAP)

מחפש איך לקנותTrustswap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Trustswapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Trustswap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Trustswap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTrustswap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Trustswap

כמה שווה Trustswap (SWAP) היום?
החי SWAPהמחיר ב USD הוא 0.08545 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWAP ל USD?
המחיר הנוכחי של SWAP ל USD הוא $ 0.08545. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Trustswap?
שווי השוק של SWAP הוא $ 8.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWAP?
ההיצע במחזור של SWAP הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWAP?
‏‏SWAP השיג מחיר שיא (ATH) של 5.02240699 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWAP?
SWAP ‏‏רשם מחירATL של 0.0125283595814 USD.
מהו נפח המסחר של SWAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWAP הוא $ 52.91K USD.
האם SWAP יעלה השנה?
SWAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Trustswap (SWAP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

