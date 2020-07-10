SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

שֵׁםSWAP

דירוגNo.1199

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.23%

אספקת מחזור99,995,164

מקסימום היצע0

אספקה כוללת99,995,164.26708125

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2020-07-10 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים5.02240699,2021-04-16

המחיר הנמוך ביותר0.0125283595814,2020-07-13

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואTrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

