TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together. אתר רשמי: https://trustswap.com/ מסמך לבן: https://trustswap.gitbook.io/trustswap/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe

Trustswap (SWAP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Trustswap (SWAP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.59M $ 8.59M $ 8.59M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.59M $ 8.59M $ 8.59M שיא כל הזמנים: $ 5.37482 $ 5.37482 $ 5.37482 שפל כל הזמנים: $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 מחיר נוכחי: $ 0.08595 $ 0.08595 $ 0.08595 למידע נוסף על Trustswap (SWAP) מחיר

Trustswap (SWAP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Trustswap (SWAP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SWAP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SWAPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SWAPטוקניומיקה, חקרו אתSWAPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Trustswap (SWAP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SWAPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SWAP עכשיו את היסטוריית המחירים!

SWAP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SWAP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SWAP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SWAPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

