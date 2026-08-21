Sleepless AI מחיר היום

מחיר Sleepless AI (SLEEPLESSAI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01837, עם שינוי של 2.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLEEPLESSAI ל ILS הוא ₪ 0.01837 לכל SLEEPLESSAI.

Sleepless AI כרגע מדורג במקום #895 לפי שווי שוק של ₪ 10.22M, עם היצע במחזור של 556.31M SLEEPLESSAI. ב‑24 השעות האחרונות, SLEEPLESSAI סחר בין ₪ 0.01728 (נמוך) ל ₪ 0.01857 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 7.108579679868761315, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0507720316069628844.

ביצועים לטווח קצר, SLEEPLESSAI נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו +9.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 74.20K.

Sleepless AI (SLEEPLESSAI) מידע שוק

דירוג No.895 שווי שוק ₪ 10.22M₪ 10.22M ₪ 10.22M נפח (24 שעות) ₪ 74.20K₪ 74.20K ₪ 74.20K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 18.37M₪ 18.37M ₪ 18.37M אספקת מחזור 556.31M 556.31M 556.31M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 55.63% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Sleepless AI הוא ₪ 10.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 74.20K. ההיצע במחזור של SLEEPLESSAI הוא 556.31M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 18.37M.