Lendr.fi מחיר היום

מחיר Lendr.fi (RWAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.003007, עם שינוי של 1.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RWAL ל USD הוא $ 0.003007 לכל RWAL.

Lendr.fi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RWAL. ב‑24 השעות האחרונות, RWAL סחר בין $ 0.002883 (נמוך) ל $ 0.00378 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RWAL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -5.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.93K.

Lendr.fi (RWAL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.93K$ 2.93K $ 2.93K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Lendr.fi הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.93K. ההיצע במחזור של RWAL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.