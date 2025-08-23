עוד על PAIN

PAIN מידע על מחיר

PAIN אתר רשמי

PAIN טוקניומיקה

PAIN תחזית מחיר

PAIN היסטוריה

PAIN מדריך קנייה

PAINממיר מטבעות לפיאט

PAIN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PAIN סֵמֶל

PAIN מְחִיר(PAIN)

1 PAIN ל USDמחיר חי:

$1.3135
$1.3135$1.3135
-4.47%1D
USD
PAIN (PAIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:42 (UTC+8)

PAIN (PAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24 שעות נמוך
$ 1.3965
$ 1.3965$ 1.3965
גבוה 24 שעות

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 1.3965
$ 1.3965$ 1.3965

$ 25.482911408254285
$ 25.482911408254285$ 25.482911408254285

$ 0.9167763849321611
$ 0.9167763849321611$ 0.9167763849321611

+0.79%

-4.47%

+8.94%

+8.94%

PAIN (PAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.3132. במהלך 24 השעות האחרונות, PAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.3 לבין שיא של $ 1.3965, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.482911408254285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9167763849321611.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAIN השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAIN (PAIN) מידע שוק

No.1314

$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M

$ 59.97K
$ 59.97K$ 59.97K

$ 13.13M
$ 13.13M$ 13.13M

5.00M
5.00M 5.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,999,933.253477
9,999,933.253477 9,999,933.253477

49.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של PAIN הוא $ 6.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.97K. ההיצע במחזור של PAIN הוא 5.00M, עם היצע כולל של 9999933.253477. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.13M.

PAIN (PAIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PAINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.061461-4.47%
30 ימים$ +0.0006+0.04%
60 ימים$ +0.2853+27.75%
90 ימים$ -0.1418-9.75%
PAIN שינוי מחיר היום

היום,PAIN רשם שינוי של $ -0.061461 (-4.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PAIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0006 (+0.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PAIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAIN ראה שינוי של $ +0.2853 (+27.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PAIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1418 (-9.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PAIN (PAIN)?

בדוק את PAIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPAIN (PAIN)

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

PAIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PAINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPAIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PAINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPAIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PAINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PAIN (PAIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAIN (PAIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAIN.

בדוק את PAIN תחזית המחיר עכשיו‏!

PAIN (PAIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PAIN (PAIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PAIN (PAIN)

מחפש איך לקנותPAIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PAINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PAIN למטבעות מקומיים

1 PAIN(PAIN) ל VND
34,556.858
1 PAIN(PAIN) ל AUD
A$2.022328
1 PAIN(PAIN) ל GBP
0.971768
1 PAIN(PAIN) ל EUR
1.11622
1 PAIN(PAIN) ל USD
$1.3132
1 PAIN(PAIN) ל MYR
RM5.51544
1 PAIN(PAIN) ל TRY
53.8412
1 PAIN(PAIN) ל JPY
¥193.0404
1 PAIN(PAIN) ל ARS
ARS$1,734.7372
1 PAIN(PAIN) ל RUB
106.159088
1 PAIN(PAIN) ל INR
114.97066
1 PAIN(PAIN) ל IDR
Rp21,180.642196
1 PAIN(PAIN) ל KRW
1,823.877216
1 PAIN(PAIN) ל PHP
74.379648
1 PAIN(PAIN) ל EGP
￡E.63.729596
1 PAIN(PAIN) ל BRL
R$7.130676
1 PAIN(PAIN) ל CAD
C$1.812216
1 PAIN(PAIN) ל BDT
159.763912
1 PAIN(PAIN) ל NGN
2,007.94846
1 PAIN(PAIN) ל COP
$5,273.889992
1 PAIN(PAIN) ל ZAR
R.23.059792
1 PAIN(PAIN) ל UAH
54.43214
1 PAIN(PAIN) ל VES
Bs183.848
1 PAIN(PAIN) ל CLP
$1,260.672
1 PAIN(PAIN) ל PKR
Rs372.318464
1 PAIN(PAIN) ל KZT
702.614528
1 PAIN(PAIN) ל THB
฿42.587076
1 PAIN(PAIN) ל TWD
NT$40.039468
1 PAIN(PAIN) ל AED
د.إ4.819444
1 PAIN(PAIN) ל CHF
Fr1.05056
1 PAIN(PAIN) ל HKD
HK$10.256092
1 PAIN(PAIN) ל AMD
֏502.745488
1 PAIN(PAIN) ל MAD
.د.م11.8188
1 PAIN(PAIN) ל MXN
$24.464916
1 PAIN(PAIN) ל SAR
ريال4.9245
1 PAIN(PAIN) ל PLN
4.780048
1 PAIN(PAIN) ל RON
лв5.673024
1 PAIN(PAIN) ל SEK
kr12.488532
1 PAIN(PAIN) ל BGN
лв2.193044
1 PAIN(PAIN) ל HUF
Ft446.35668
1 PAIN(PAIN) ל CZK
27.550936
1 PAIN(PAIN) ל KWD
د.ك0.400526
1 PAIN(PAIN) ל ILS
4.425484
1 PAIN(PAIN) ל AOA
Kz1,197.073724
1 PAIN(PAIN) ל BHD
.د.ب0.4950764
1 PAIN(PAIN) ל BMD
$1.3132
1 PAIN(PAIN) ל DKK
kr8.378216
1 PAIN(PAIN) ל HNL
L34.379576
1 PAIN(PAIN) ל MUR
59.934448
1 PAIN(PAIN) ל NAD
$23.020396
1 PAIN(PAIN) ל NOK
kr13.250188
1 PAIN(PAIN) ל NZD
$2.23244
1 PAIN(PAIN) ל PAB
B/.1.3132
1 PAIN(PAIN) ל PGK
K5.541704
1 PAIN(PAIN) ל QAR
ر.ق4.766916
1 PAIN(PAIN) ל RSD
дин.131.490716

PAIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PAIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPAIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PAIN

כמה שווה PAIN (PAIN) היום?
החי PAINהמחיר ב USD הוא 1.3132 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAIN ל USD?
המחיר הנוכחי של PAIN ל USD הוא $ 1.3132. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PAIN?
שווי השוק של PAIN הוא $ 6.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAIN?
ההיצע במחזור של PAIN הוא 5.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAIN?
‏‏PAIN השיג מחיר שיא (ATH) של 25.482911408254285 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAIN?
PAIN ‏‏רשם מחירATL של 0.9167763849321611 USD.
מהו נפח המסחר של PAIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAIN הוא $ 59.97K USD.
האם PAIN יעלה השנה?
PAIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:42 (UTC+8)

PAIN (PAIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PAIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PAIN
PAIN
USD
USD

1 PAIN = 1.3132 USD

מסחרPAIN

USDTPAIN
$1.3135
$1.3135$1.3135
-4.52%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד