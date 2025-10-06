OHO PLUS מחיר היום

מחיר OHO PLUS (OHO) בזמן אמת היום הוא $ 0.758784, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OHO ל USD הוא $ 0.758784 לכל OHO.

OHO PLUS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- OHO. ב‑24 השעות האחרונות, OHO סחר בין $ 0.749359 (נמוך) ל $ 0.774093 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, OHO נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו +1.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 209.77K.

OHO PLUS (OHO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 209.77K$ 209.77K $ 209.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.48M$ 127.48M $ 127.48M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 168,000,000 168,000,000 168,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של OHO PLUS הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 209.77K. ההיצע במחזור של OHO הוא --, עם היצע כולל של 168000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.48M.