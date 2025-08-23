עוד על NIZA

Niza Global סֵמֶל

Niza Global מְחִיר(NIZA)

1 NIZA ל USDמחיר חי:

Niza Global (NIZA) טבלת מחירים חיה
Niza Global (NIZA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.30%

+0.31%

+3.83%

+3.83%

Niza Global (NIZA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00006447. במהלך 24 השעות האחרונות, NIZA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006426 לבין שיא של $ 0.00006639, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIZAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.039299312880592206, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000041056269446749.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIZA השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, +0.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Niza Global (NIZA) מידע שוק

No.2410

76.89%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Niza Global הוא $ 495.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.98K. ההיצע במחזור של NIZA הוא 7.69B, עם היצע כולל של 7689999954. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 644.70K.

Niza Global (NIZA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Niza Globalהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000001992+0.31%
30 ימים$ +0.00000029+0.45%
60 ימים$ -0.00000227-3.41%
90 ימים$ -0.00002181-25.28%
Niza Global שינוי מחיר היום

היום,NIZA רשם שינוי של $ +0.0000001992 (+0.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Niza Global שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000029 (+0.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Niza Global שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NIZA ראה שינוי של $ -0.00000227 (-3.41%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Niza Global שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00002181 (-25.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Niza Global (NIZA)?

בדוק את Niza Global עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNiza Global (NIZA)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Niza Global זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Niza Globalההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNIZA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Niza Globalאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNiza Global לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Niza Globalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Niza Global (NIZA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Niza Global (NIZA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Niza Global.

בדוק את Niza Global תחזית המחיר עכשיו‏!

Niza Global (NIZA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Niza Global (NIZA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIZA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Niza Global (NIZA)

מחפש איך לקנותNiza Global? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Niza Globalב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NIZA למטבעות מקומיים

1 Niza Global(NIZA) ל VND
1.69652805
1 Niza Global(NIZA) ל AUD
A$0.0000986391
1 Niza Global(NIZA) ל GBP
0.0000477078
1 Niza Global(NIZA) ל EUR
0.0000547995
1 Niza Global(NIZA) ל USD
$0.00006447
1 Niza Global(NIZA) ל MYR
RM0.000270774
1 Niza Global(NIZA) ל TRY
0.00264327
1 Niza Global(NIZA) ל JPY
¥0.00947709
1 Niza Global(NIZA) ל ARS
ARS$0.0855033375
1 Niza Global(NIZA) ל RUB
0.0052117548
1 Niza Global(NIZA) ל INR
0.0056437038
1 Niza Global(NIZA) ל IDR
Rp1.0398385641
1 Niza Global(NIZA) ל KRW
0.0895410936
1 Niza Global(NIZA) ל PHP
0.0036522255
1 Niza Global(NIZA) ל EGP
￡E.0.0031280844
1 Niza Global(NIZA) ל BRL
R$0.0003494274
1 Niza Global(NIZA) ל CAD
C$0.0000889686
1 Niza Global(NIZA) ל BDT
0.0078434202
1 Niza Global(NIZA) ל NGN
0.0985778535
1 Niza Global(NIZA) ל COP
$0.25788
1 Niza Global(NIZA) ל ZAR
R.0.0011320932
1 Niza Global(NIZA) ל UAH
0.0026722815
1 Niza Global(NIZA) ל VES
Bs0.0090258
1 Niza Global(NIZA) ל CLP
$0.0618912
1 Niza Global(NIZA) ל PKR
Rs0.0182785344
1 Niza Global(NIZA) ל KZT
0.0344940288
1 Niza Global(NIZA) ל THB
฿0.0020907621
1 Niza Global(NIZA) ל TWD
NT$0.0019650456
1 Niza Global(NIZA) ל AED
د.إ0.0002366049
1 Niza Global(NIZA) ל CHF
Fr0.000051576
1 Niza Global(NIZA) ל HKD
HK$0.0005035107
1 Niza Global(NIZA) ל AMD
֏0.0246816948
1 Niza Global(NIZA) ל MAD
.د.م0.00058023
1 Niza Global(NIZA) ל MXN
$0.0011997867
1 Niza Global(NIZA) ל SAR
ريال0.0002417625
1 Niza Global(NIZA) ל PLN
0.0002346708
1 Niza Global(NIZA) ל RON
лв0.0002778657
1 Niza Global(NIZA) ל SEK
kr0.0006137544
1 Niza Global(NIZA) ל BGN
лв0.0001076649
1 Niza Global(NIZA) ל HUF
Ft0.0219056166
1 Niza Global(NIZA) ל CZK
0.0013525806
1 Niza Global(NIZA) ל KWD
د.ك0.00001966335
1 Niza Global(NIZA) ל ILS
0.0002172639
1 Niza Global(NIZA) ל AOA
Kz0.0587689179
1 Niza Global(NIZA) ל BHD
.د.ب0.00002430519
1 Niza Global(NIZA) ל BMD
$0.00006447
1 Niza Global(NIZA) ל DKK
kr0.0004106739
1 Niza Global(NIZA) ל HNL
L0.0016878246
1 Niza Global(NIZA) ל MUR
0.0029424108
1 Niza Global(NIZA) ל NAD
$0.0011301591
1 Niza Global(NIZA) ל NOK
kr0.0006498576
1 Niza Global(NIZA) ל NZD
$0.000109599
1 Niza Global(NIZA) ל PAB
B/.0.00006447
1 Niza Global(NIZA) ל PGK
K0.0002720634
1 Niza Global(NIZA) ל QAR
ر.ق0.0002340261
1 Niza Global(NIZA) ל RSD
дин.0.0064566705

Niza Global מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Niza Global, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNiza Global הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Niza Global

כמה שווה Niza Global (NIZA) היום?
החי NIZAהמחיר ב USD הוא 0.00006447 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NIZA ל USD?
המחיר הנוכחי של NIZA ל USD הוא $ 0.00006447. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Niza Global?
שווי השוק של NIZA הוא $ 495.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NIZA?
ההיצע במחזור של NIZA הוא 7.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NIZA?
‏‏NIZA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.039299312880592206 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NIZA?
NIZA ‏‏רשם מחירATL של 0.000041056269446749 USD.
מהו נפח המסחר של NIZA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NIZA הוא $ 30.98K USD.
האם NIZA יעלה השנה?
NIZA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NIZA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Niza Global (NIZA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

