Niza Global (NIZA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00006447. במהלך 24 השעות האחרונות, NIZA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006426 לבין שיא של $ 0.00006639, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIZAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.039299312880592206, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000041056269446749.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIZA השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, +0.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Niza Global (NIZA) מידע שוק
No.2410
$ 495.77K
$ 30.98K
$ 644.70K
7.69B
10,000,000,000
7,689,999,954
76.89%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Niza Global הוא $ 495.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.98K. ההיצע במחזור של NIZA הוא 7.69B, עם היצע כולל של 7689999954. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 644.70K.
Niza Global (NIZA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Niza Globalהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000001992
+0.31%
30 ימים
$ +0.00000029
+0.45%
60 ימים
$ -0.00000227
-3.41%
90 ימים
$ -0.00002181
-25.28%
Niza Global שינוי מחיר היום
היום,NIZA רשם שינוי של $ +0.0000001992 (+0.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Niza Global שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000029 (+0.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Niza Global שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NIZA ראה שינוי של $ -0.00000227 (-3.41%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Niza Global שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00002181 (-25.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Niza Global (NIZA)?
Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.
Niza Global זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Niza Globalההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNIZA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Niza Globalאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNiza Global לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Niza Globalתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Niza Global (NIZA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Niza Global (NIZA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Niza Global.
הבנת הטוקנומיקה של Niza Global (NIZA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIZA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Niza Global (NIZA)
מחפש איך לקנותNiza Global? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Niza Globalב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.