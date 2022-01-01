Niza Global (NIZA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Niza Global (NIZA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Niza Global (NIZA) מידע Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value. אתר רשמי: https://niza.io/ מסמך לבן: https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb קנה NIZAעכשיו!

Niza Global (NIZA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Niza Global (NIZA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 500.47K $ 500.47K $ 500.47K ההיצע הכולל: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B אספקה במחזור: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B FDV (שווי מדולל מלא): $ 650.80K $ 650.80K $ 650.80K שיא כל הזמנים: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 שפל כל הזמנים: $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 מחיר נוכחי: $ 0.00006508 $ 0.00006508 $ 0.00006508 למידע נוסף על Niza Global (NIZA) מחיר

Niza Global (NIZA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Niza Global (NIZA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NIZA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NIZAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NIZAטוקניומיקה, חקרו אתNIZAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NIZA מעוניין להוסיף את Niza Global (NIZA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NIZA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NIZA ב-MEXC עכשיו!

Niza Global (NIZA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NIZAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NIZA עכשיו את היסטוריית המחירים!

NIZA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NIZA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NIZA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NIZAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

