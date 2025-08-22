עוד על MIR

Mirror Protocol סֵמֶל

Mirror Protocol מְחִיר(MIR)

1 MIR ל USDמחיר חי:

$0.0127
$0.0127$0.0127
-1.77%1D
USD
Mirror Protocol (MIR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:23:19 (UTC+8)

Mirror Protocol (MIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119
24 שעות נמוך
$ 0.01363
$ 0.01363$ 0.01363
גבוה 24 שעות

$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119

$ 0.01363
$ 0.01363$ 0.01363

$ 12.86445843
$ 12.86445843$ 12.86445843

$ 0
$ 0$ 0

-1.49%

-1.77%

+4.98%

+4.98%

Mirror Protocol (MIR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01263. במהלך 24 השעות האחרונות, MIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0119 לבין שיא של $ 0.01363, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.86445843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIR השתנה ב -1.49% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mirror Protocol (MIR) מידע שוק

No.2143

$ 981.89K
$ 981.89K$ 981.89K

$ 54.72K
$ 54.72K$ 54.72K

$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M

77.74M
77.74M 77.74M

370,575,000
370,575,000 370,575,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Mirror Protocol הוא $ 981.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.72K. ההיצע במחזור של MIR הוא 77.74M, עם היצע כולל של 370575000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.68M.

Mirror Protocol (MIR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mirror Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002288-1.77%
30 ימים$ -0.00012-0.95%
60 ימים$ -0.00083-6.17%
90 ימים$ -0.00171-11.93%
Mirror Protocol שינוי מחיר היום

היום,MIR רשם שינוי של $ -0.0002288 (-1.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mirror Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00012 (-0.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mirror Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIR ראה שינוי של $ -0.00083 (-6.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mirror Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00171 (-11.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mirror Protocol (MIR)?

בדוק את Mirror Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mirror Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMIR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mirror Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMirror Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mirror Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mirror Protocol (MIR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mirror Protocol (MIR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mirror Protocol.

בדוק את Mirror Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Mirror Protocol (MIR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mirror Protocol (MIR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mirror Protocol (MIR)

מחפש איך לקנותMirror Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mirror Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MIR למטבעות מקומיים

1 Mirror Protocol(MIR) ל VND
332.35845
1 Mirror Protocol(MIR) ל AUD
A$0.0193239
1 Mirror Protocol(MIR) ל GBP
0.0093462
1 Mirror Protocol(MIR) ל EUR
0.0107355
1 Mirror Protocol(MIR) ל USD
$0.01263
1 Mirror Protocol(MIR) ל MYR
RM0.053046
1 Mirror Protocol(MIR) ל TRY
0.5175774
1 Mirror Protocol(MIR) ל JPY
¥1.85661
1 Mirror Protocol(MIR) ל ARS
ARS$16.68423
1 Mirror Protocol(MIR) ל RUB
1.0210092
1 Mirror Protocol(MIR) ל INR
1.1057565
1 Mirror Protocol(MIR) ל IDR
Rp207.0491472
1 Mirror Protocol(MIR) ל KRW
17.5173048
1 Mirror Protocol(MIR) ל PHP
0.7151106
1 Mirror Protocol(MIR) ל EGP
￡E.0.6126813
1 Mirror Protocol(MIR) ל BRL
R$0.0684546
1 Mirror Protocol(MIR) ל CAD
C$0.0174294
1 Mirror Protocol(MIR) ל BDT
1.5365658
1 Mirror Protocol(MIR) ל NGN
19.2823473
1 Mirror Protocol(MIR) ל COP
$50.52
1 Mirror Protocol(MIR) ל ZAR
R.0.2215302
1 Mirror Protocol(MIR) ל UAH
0.5235135
1 Mirror Protocol(MIR) ל VES
Bs1.7682
1 Mirror Protocol(MIR) ל CLP
$12.11217
1 Mirror Protocol(MIR) ל PKR
Rs3.5808576
1 Mirror Protocol(MIR) ל KZT
6.7575552
1 Mirror Protocol(MIR) ל THB
฿0.4095909
1 Mirror Protocol(MIR) ל TWD
NT$0.3847098
1 Mirror Protocol(MIR) ל AED
د.إ0.0463521
1 Mirror Protocol(MIR) ל CHF
Fr0.010104
1 Mirror Protocol(MIR) ל HKD
HK$0.0986403
1 Mirror Protocol(MIR) ל AMD
֏4.7822232
1 Mirror Protocol(MIR) ל MAD
.د.م0.11367
1 Mirror Protocol(MIR) ל MXN
$0.2354232
1 Mirror Protocol(MIR) ל SAR
ريال0.0473625
1 Mirror Protocol(MIR) ל PLN
0.0459732
1 Mirror Protocol(MIR) ל RON
лв0.0545616
1 Mirror Protocol(MIR) ל SEK
kr0.1202376
1 Mirror Protocol(MIR) ל BGN
лв0.0210921
1 Mirror Protocol(MIR) ל HUF
Ft4.2958419
1 Mirror Protocol(MIR) ל CZK
0.26523
1 Mirror Protocol(MIR) ל KWD
د.ك0.00385215
1 Mirror Protocol(MIR) ל ILS
0.0426894
1 Mirror Protocol(MIR) ל AOA
Kz11.5131291
1 Mirror Protocol(MIR) ל BHD
.د.ب0.00474888
1 Mirror Protocol(MIR) ל BMD
$0.01263
1 Mirror Protocol(MIR) ל DKK
kr0.0805794
1 Mirror Protocol(MIR) ל HNL
L0.3274959
1 Mirror Protocol(MIR) ל MUR
0.5764332
1 Mirror Protocol(MIR) ל NAD
$0.2207724
1 Mirror Protocol(MIR) ל NOK
kr0.1276893
1 Mirror Protocol(MIR) ל NZD
$0.021471
1 Mirror Protocol(MIR) ל PAB
B/.0.01263
1 Mirror Protocol(MIR) ל PGK
K0.0527934
1 Mirror Protocol(MIR) ל QAR
ر.ق0.0455943
1 Mirror Protocol(MIR) ל RSD
дин.1.2662838

Mirror Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mirror Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMirror Protocol הרשמי
חסום סייר

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:23:19 (UTC+8)

