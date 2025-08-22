Mirror Protocol (MIR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01263. במהלך 24 השעות האחרונות, MIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0119 לבין שיא של $ 0.01363, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.86445843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIR השתנה ב -1.49% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Mirror Protocol (MIR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Mirror Protocol הוא $ 981.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.72K. ההיצע במחזור של MIR הוא 77.74M, עם היצע כולל של 370575000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.68M.
Mirror Protocol (MIR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Mirror Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0002288
-1.77%
30 ימים
$ -0.00012
-0.95%
60 ימים
$ -0.00083
-6.17%
90 ימים
$ -0.00171
-11.93%
Mirror Protocol שינוי מחיר היום
היום,MIR רשם שינוי של $ -0.0002288 (-1.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Mirror Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00012 (-0.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Mirror Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIR ראה שינוי של $ -0.00083 (-6.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Mirror Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00171 (-11.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mirror Protocol (MIR)?
MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.
MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol זמין ב-MEXC
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMIR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mirror Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMirror Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Mirror Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Mirror Protocol (MIR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mirror Protocol (MIR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mirror Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Mirror Protocol (MIR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Mirror Protocol (MIR)
מחפש איך לקנותMirror Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות!
