AIA Chain סֵמֶל

AIA Chain מְחִיר(AIA)

1 AIA ל USDמחיר חי:

$0.00138
$0.00138$0.00138
0.00%1D
USD
AIA Chain (AIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:23:40 (UTC+8)

AIA Chain (AIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001165
$ 0.001165$ 0.001165
24 שעות נמוך
$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017
גבוה 24 שעות

$ 0.001165
$ 0.001165$ 0.001165

$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017

$ 0.03627544651438553
$ 0.03627544651438553$ 0.03627544651438553

$ 0.000777112564092535
$ 0.000777112564092535$ 0.000777112564092535

0.00%

0.00%

-46.93%

-46.93%

AIA Chain (AIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00138. במהלך 24 השעות האחרונות, AIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001165 לבין שיא של $ 0.0017, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03627544651438553, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000777112564092535.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIA Chain (AIA) מידע שוק

No.5100

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.73
$ 14.73$ 14.73

$ 18.20M
$ 18.20M$ 18.20M

0.00
0.00 0.00

13,190,000,000
13,190,000,000 13,190,000,000

13,190,000,000
13,190,000,000 13,190,000,000

0.00%

AIACHAIN

שווי השוק הנוכחי של AIA Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.73. ההיצע במחזור של AIA הוא 0.00, עם היצע כולל של 13190000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.20M.

AIA Chain (AIA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AIA Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.00008+6.15%
60 ימים$ -0.000151-9.87%
90 ימים$ +0.000017+1.24%
AIA Chain שינוי מחיר היום

היום,AIA רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AIA Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00008 (+6.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AIA Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIA ראה שינוי של $ -0.000151 (-9.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AIA Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000017 (+1.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AIA Chain (AIA)?

בדוק את AIA Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAIA Chain (AIA)

AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications.

AIA Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AIA Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AIA Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAIA Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AIA Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIA Chain (AIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIA Chain (AIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIA Chain.

בדוק את AIA Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

AIA Chain (AIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIA Chain (AIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AIA Chain (AIA)

מחפש איך לקנותAIA Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AIA Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIA למטבעות מקומיים

AIA Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AIA Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAIA Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AIA Chain

כמה שווה AIA Chain (AIA) היום?
החי AIAהמחיר ב USD הוא 0.00138 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIA ל USD?
המחיר הנוכחי של AIA ל USD הוא $ 0.00138. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIA Chain?
שווי השוק של AIA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIA?
ההיצע במחזור של AIA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIA?
‏‏AIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03627544651438553 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIA?
AIA ‏‏רשם מחירATL של 0.000777112564092535 USD.
מהו נפח המסחר של AIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIA הוא $ 14.73 USD.
האם AIA יעלה השנה?
AIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:23:40 (UTC+8)

AIA Chain (AIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

AIA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AIA
AIA
USD
USD

1 AIA = 0.00138 USD

מסחרAIA

USDTAIA
$0.00138
$0.00138$0.00138
0.00%

