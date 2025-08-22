AIA Chain (AIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00138. במהלך 24 השעות האחרונות, AIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001165 לבין שיא של $ 0.0017, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03627544651438553, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000777112564092535.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AIA Chain (AIA) מידע שוק
No.5100
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 14.73
$ 14.73$ 14.73
$ 18.20M
$ 18.20M$ 18.20M
0.00
0.00 0.00
13,190,000,000
13,190,000,000 13,190,000,000
13,190,000,000
13,190,000,000 13,190,000,000
0.00%
AIACHAIN
שווי השוק הנוכחי של AIA Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.73. ההיצע במחזור של AIA הוא 0.00, עם היצע כולל של 13190000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.20M.
AIA Chain (AIA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AIA Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ +0.00008
+6.15%
60 ימים
$ -0.000151
-9.87%
90 ימים
$ +0.000017
+1.24%
AIA Chain שינוי מחיר היום
היום,AIA רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AIA Chain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00008 (+6.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AIA Chain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIA ראה שינוי של $ -0.000151 (-9.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AIA Chain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000017 (+1.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AIA Chain (AIA)?
AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications.
AIA Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AIA Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AIA Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAIA Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
AIA Chainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AIA Chain (AIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIA Chain (AIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIA Chain.
הבנת הטוקנומיקה של AIA Chain (AIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AIA Chain (AIA)
מחפש איך לקנותAIA Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AIA Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.