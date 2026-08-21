ETHGAS מחיר היום

מחיר ETHGAS (GWEI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.02214, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GWEI ל ILS הוא ₪ 0.02214 לכל GWEI.

ETHGAS כרגע מדורג במקום #105 לפי שווי שוק של ₪ 38.75M, עם היצע במחזור של 1.75B GWEI. ב‑24 השעות האחרונות, GWEI סחר בין ₪ 0.02085 (נמוך) ל ₪ 0.02326 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.6463375253715422913, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0381387288287391555.

ביצועים לטווח קצר, GWEI נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -15.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 44.57K.

ETHGAS (GWEI) מידע שוק

דירוג No.105 שווי שוק ₪ 38.75M₪ 38.75M ₪ 38.75M נפח (24 שעות) ₪ 44.57K₪ 44.57K ₪ 44.57K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 221.40M₪ 221.40M ₪ 221.40M אספקת מחזור 1.75B 1.75B 1.75B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 17.50% נתח שוק 0.01% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של ETHGAS הוא ₪ 38.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 44.57K. ההיצע במחזור של GWEI הוא 1.75B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 221.40M.