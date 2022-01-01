Mirror Protocol (MIR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mirror Protocol (MIR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mirror Protocol (MIR) מידע MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. אתר רשמי: https://mirror.finance מסמך לבן: https://docs.mirror.finance סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 קנה MIRעכשיו!

Mirror Protocol (MIR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mirror Protocol (MIR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 831.85K $ 831.85K $ 831.85K ההיצע הכולל: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M אספקה במחזור: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M שיא כל הזמנים: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0107 $ 0.0107 $ 0.0107 למידע נוסף על Mirror Protocol (MIR) מחיר

Mirror Protocol (MIR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mirror Protocol (MIR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MIR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MIRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MIRטוקניומיקה, חקרו אתMIRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Mirror Protocol (MIR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MIRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MIR עכשיו את היסטוריית המחירים!

