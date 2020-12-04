MIR

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

שֵׁםMIR

דירוגNo.2086

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.11%

אספקת מחזור77,742,679.932493

מקסימום היצע0

אספקה כוללת370,575,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים12.86445843,2021-04-10

המחיר הנמוך ביותר0,2020-12-04

בלוקצ'יין ציבוריETH

