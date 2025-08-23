עוד על LAIR

Lair Finance סֵמֶל

Lair Finance מְחִיר(LAIR)

1 LAIR ל USDמחיר חי:

$0.01019
$0.01019$0.01019
-2.95%1D
USD
Lair Finance (LAIR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:41 (UTC+8)

Lair Finance (LAIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00997
$ 0.00997$ 0.00997
24 שעות נמוך
$ 0.01696
$ 0.01696$ 0.01696
גבוה 24 שעות

$ 0.00997
$ 0.00997$ 0.00997

$ 0.01696
$ 0.01696$ 0.01696

$ 0.04314175651692815
$ 0.04314175651692815$ 0.04314175651692815

$ 0.00886010798944425
$ 0.00886010798944425$ 0.00886010798944425

-3.96%

-2.94%

-6.52%

-6.52%

Lair Finance (LAIR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01019. במהלך 24 השעות האחרונות, LAIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00997 לבין שיא של $ 0.01696, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04314175651692815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00886010798944425.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAIR השתנה ב -3.96% במהלך השעה האחרונה, -2.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lair Finance (LAIR) מידע שוק

No.4151

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 69.31K
$ 69.31K$ 69.31K

$ 10.19M
$ 10.19M$ 10.19M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

KLAY

שווי השוק הנוכחי של Lair Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.31K. ההיצע במחזור של LAIR הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.19M.

Lair Finance (LAIR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Lair Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003097-2.94%
30 ימים$ -0.00333-24.64%
60 ימים$ -0.01905-65.16%
90 ימים$ -0.03061-75.03%
Lair Finance שינוי מחיר היום

היום,LAIR רשם שינוי של $ -0.0003097 (-2.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Lair Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00333 (-24.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Lair Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LAIR ראה שינוי של $ -0.01905 (-65.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Lair Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03061 (-75.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lair Finance (LAIR)?

בדוק את Lair Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLair Finance (LAIR)

Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia.

Lair Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lair Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLAIR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lair Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLair Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Lair Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lair Finance (LAIR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lair Finance (LAIR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lair Finance.

בדוק את Lair Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Lair Finance (LAIR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lair Finance (LAIR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAIR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Lair Finance (LAIR)

מחפש איך לקנותLair Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lair Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LAIR למטבעות מקומיים

1 Lair Finance(LAIR) ל VND
268.14985
1 Lair Finance(LAIR) ל AUD
A$0.0155907
1 Lair Finance(LAIR) ל GBP
0.0075406
1 Lair Finance(LAIR) ל EUR
0.0086615
1 Lair Finance(LAIR) ל USD
$0.01019
1 Lair Finance(LAIR) ל MYR
RM0.042798
1 Lair Finance(LAIR) ל TRY
0.41779
1 Lair Finance(LAIR) ל JPY
¥1.49793
1 Lair Finance(LAIR) ל ARS
ARS$13.5144875
1 Lair Finance(LAIR) ל RUB
0.8237596
1 Lair Finance(LAIR) ל INR
0.8920326
1 Lair Finance(LAIR) ל IDR
Rp164.3548157
1 Lair Finance(LAIR) ל KRW
14.1526872
1 Lair Finance(LAIR) ל PHP
0.5772635
1 Lair Finance(LAIR) ל EGP
￡E.0.4944188
1 Lair Finance(LAIR) ל BRL
R$0.0552298
1 Lair Finance(LAIR) ל CAD
C$0.0140622
1 Lair Finance(LAIR) ל BDT
1.2397154
1 Lair Finance(LAIR) ל NGN
15.5810195
1 Lair Finance(LAIR) ל COP
$40.76
1 Lair Finance(LAIR) ל ZAR
R.0.1789364
1 Lair Finance(LAIR) ל UAH
0.4223755
1 Lair Finance(LAIR) ל VES
Bs1.4266
1 Lair Finance(LAIR) ל CLP
$9.7824
1 Lair Finance(LAIR) ל PKR
Rs2.8890688
1 Lair Finance(LAIR) ל KZT
5.4520576
1 Lair Finance(LAIR) ל THB
฿0.3304617
1 Lair Finance(LAIR) ל TWD
NT$0.3105912
1 Lair Finance(LAIR) ל AED
د.إ0.0373973
1 Lair Finance(LAIR) ל CHF
Fr0.008152
1 Lair Finance(LAIR) ל HKD
HK$0.0795839
1 Lair Finance(LAIR) ל AMD
֏3.9011396
1 Lair Finance(LAIR) ל MAD
.د.م0.09171
1 Lair Finance(LAIR) ל MXN
$0.1896359
1 Lair Finance(LAIR) ל SAR
ريال0.0382125
1 Lair Finance(LAIR) ל PLN
0.0370916
1 Lair Finance(LAIR) ל RON
лв0.0439189
1 Lair Finance(LAIR) ל SEK
kr0.0970088
1 Lair Finance(LAIR) ל BGN
лв0.0170173
1 Lair Finance(LAIR) ל HUF
Ft3.4623582
1 Lair Finance(LAIR) ל CZK
0.2137862
1 Lair Finance(LAIR) ל KWD
د.ك0.00310795
1 Lair Finance(LAIR) ל ILS
0.0343403
1 Lair Finance(LAIR) ל AOA
Kz9.2888983
1 Lair Finance(LAIR) ל BHD
.د.ب0.00384163
1 Lair Finance(LAIR) ל BMD
$0.01019
1 Lair Finance(LAIR) ל DKK
kr0.0649103
1 Lair Finance(LAIR) ל HNL
L0.2667742
1 Lair Finance(LAIR) ל MUR
0.4650716
1 Lair Finance(LAIR) ל NAD
$0.1786307
1 Lair Finance(LAIR) ל NOK
kr0.1027152
1 Lair Finance(LAIR) ל NZD
$0.017323
1 Lair Finance(LAIR) ל PAB
B/.0.01019
1 Lair Finance(LAIR) ל PGK
K0.0430018
1 Lair Finance(LAIR) ל QAR
ر.ق0.0369897
1 Lair Finance(LAIR) ל RSD
дин.1.0205285

Lair Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Lair Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLair Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Lair Finance

כמה שווה Lair Finance (LAIR) היום?
החי LAIRהמחיר ב USD הוא 0.01019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAIR ל USD?
המחיר הנוכחי של LAIR ל USD הוא $ 0.01019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lair Finance?
שווי השוק של LAIR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAIR?
ההיצע במחזור של LAIR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAIR?
‏‏LAIR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04314175651692815 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAIR?
LAIR ‏‏רשם מחירATL של 0.00886010798944425 USD.
מהו נפח המסחר של LAIR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAIR הוא $ 69.31K USD.
האם LAIR יעלה השנה?
LAIR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAIR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:41 (UTC+8)

LAIR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LAIR
LAIR
USD
USD

1 LAIR = 0.01018 USD

מסחרLAIR

USDTLAIR
$0.01019
$0.01019$0.01019
-3.76%

