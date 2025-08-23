Lair Finance (LAIR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01019. במהלך 24 השעות האחרונות, LAIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00997 לבין שיא של $ 0.01696, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04314175651692815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00886010798944425.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAIR השתנה ב -3.96% במהלך השעה האחרונה, -2.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Lair Finance (LAIR) מידע שוק
No.4151
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 69.31K
$ 69.31K$ 69.31K
$ 10.19M
$ 10.19M$ 10.19M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
KLAY
שווי השוק הנוכחי של Lair Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.31K. ההיצע במחזור של LAIR הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.19M.
Lair Finance (LAIR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Lair Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0003097
-2.94%
30 ימים
$ -0.00333
-24.64%
60 ימים
$ -0.01905
-65.16%
90 ימים
$ -0.03061
-75.03%
Lair Finance שינוי מחיר היום
היום,LAIR רשם שינוי של $ -0.0003097 (-2.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Lair Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00333 (-24.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Lair Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LAIR ראה שינוי של $ -0.01905 (-65.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Lair Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03061 (-75.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lair Finance (LAIR)?
Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia.
Lair Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lair Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLAIR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lair Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLair Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Lair Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Lair Finance (LAIR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lair Finance (LAIR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lair Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Lair Finance (LAIR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAIR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Lair Finance (LAIR)
מחפש איך לקנותLair Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lair Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.