Lair Finance (LAIR) מידע Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia. אתר רשמי: https://lair.fi/ מסמך לבן: https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper סייר בלוקים: https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0 קנה LAIRעכשיו!

Lair Finance (LAIR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lair Finance (LAIR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M שיא כל הזמנים: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 שפל כל הזמנים: $ 0.00886010798944425 $ 0.00886010798944425 $ 0.00886010798944425 מחיר נוכחי: $ 0.01042 $ 0.01042 $ 0.01042 למידע נוסף על Lair Finance (LAIR) מחיר

Lair Finance (LAIR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lair Finance (LAIR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LAIR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LAIRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LAIRטוקניומיקה, חקרו אתLAIRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LAIR מעוניין להוסיף את Lair Finance (LAIR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LAIR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LAIR ב-MEXC עכשיו!

Lair Finance (LAIR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LAIRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LAIR עכשיו את היסטוריית המחירים!

LAIR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LAIR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LAIR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LAIRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

