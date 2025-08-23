Gui Inu (GUI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000291. במהלך 24 השעות האחרונות, GUI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000029 לבין שיא של $ 0.00000321, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000579846469264794, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002770544535304.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUI השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Gui Inu (GUI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Gui Inu הוא $ 1.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 149.63K. ההיצע במחזור של GUI הוא 555.90B, עם היצע כולל של 777777777776.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.
Gui Inu (GUI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Gui Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000001599
-5.21%
30 ימים
$ -0.00000097
-25.00%
60 ימים
$ -0.00000173
-37.29%
90 ימים
$ -0.00000393
-57.46%
Gui Inu שינוי מחיר היום
היום,GUI רשם שינוי של $ -0.0000001599 (-5.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gui Inu שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000097 (-25.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gui Inu שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GUI ראה שינוי של $ -0.00000173 (-37.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gui Inu שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000393 (-57.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gui Inu (GUI)?
Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.
Gui Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gui Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGUI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gui Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGui Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Gui Inuתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Gui Inu (GUI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gui Inu (GUI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gui Inu.
הבנת הטוקנומיקה של Gui Inu (GUI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GUI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Gui Inu (GUI)
מחפש איך לקנותGui Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gui Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.