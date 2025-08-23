עוד על GUI

Gui Inu סֵמֶל

Gui Inu מְחִיר(GUI)

1 GUI ל USDמחיר חי:

$0.00000291
$0.00000291$0.00000291
-5.21%1D
USD
Gui Inu (GUI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:51 (UTC+8)

Gui Inu (GUI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000029
$ 0.0000029$ 0.0000029
24 שעות נמוך
$ 0.00000321
$ 0.00000321$ 0.00000321
גבוה 24 שעות

$ 0.0000029
$ 0.0000029$ 0.0000029

$ 0.00000321
$ 0.00000321$ 0.00000321

$ 0.000579846469264794
$ 0.000579846469264794$ 0.000579846469264794

$ 0.000002770544535304
$ 0.000002770544535304$ 0.000002770544535304

-0.35%

-5.21%

-11.82%

-11.82%

Gui Inu (GUI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000291. במהלך 24 השעות האחרונות, GUI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000029 לבין שיא של $ 0.00000321, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000579846469264794, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002770544535304.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUI השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gui Inu (GUI) מידע שוק

No.1927

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 149.63K
$ 149.63K$ 149.63K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

555.90B
555.90B 555.90B

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

71.47%

APTOS

שווי השוק הנוכחי של Gui Inu הוא $ 1.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 149.63K. ההיצע במחזור של GUI הוא 555.90B, עם היצע כולל של 777777777776.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.

Gui Inu (GUI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gui Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000001599-5.21%
30 ימים$ -0.00000097-25.00%
60 ימים$ -0.00000173-37.29%
90 ימים$ -0.00000393-57.46%
Gui Inu שינוי מחיר היום

היום,GUI רשם שינוי של $ -0.0000001599 (-5.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gui Inu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000097 (-25.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gui Inu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GUI ראה שינוי של $ -0.00000173 (-37.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gui Inu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000393 (-57.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gui Inu (GUI)?

בדוק את Gui Inu עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gui Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGUI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gui Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGui Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gui Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gui Inu (GUI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gui Inu (GUI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gui Inu.

בדוק את Gui Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

Gui Inu (GUI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gui Inu (GUI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GUI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gui Inu (GUI)

מחפש איך לקנותGui Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gui Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Gui Inu מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gui Inu, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGui Inu הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gui Inu

כמה שווה Gui Inu (GUI) היום?
החי GUIהמחיר ב USD הוא 0.00000291 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GUI ל USD?
המחיר הנוכחי של GUI ל USD הוא $ 0.00000291. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gui Inu?
שווי השוק של GUI הוא $ 1.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GUI?
ההיצע במחזור של GUI הוא 555.90B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GUI?
‏‏GUI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000579846469264794 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GUI?
GUI ‏‏רשם מחירATL של 0.000002770544535304 USD.
מהו נפח המסחר של GUI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GUI הוא $ 149.63K USD.
האם GUI יעלה השנה?
GUI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GUI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:51 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

