PowerAI מחיר היום

מחיר PowerAI (POWERAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.1129, עם שינוי של 45.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POWERAI ל USD הוא $ 0.1129 לכל POWERAI.

PowerAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- POWERAI. ב‑24 השעות האחרונות, POWERAI סחר בין $ 0.0995 (נמוך) ל $ 0.78 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, POWERAI נע ב -17.90% בשעה האחרונה ו -76.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.72M.

PowerAI (POWERAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.90B$ 112.90B $ 112.90B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של PowerAI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.72M. ההיצע במחזור של POWERAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.90B.