FTX Token (FTT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.867. במהלך 24 השעות האחרונות, FTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.8648 לבין שיא של $ 0.9224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 85.0168524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6988230808940652.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTT השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -4.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
FTX Token (FTT) מידע שוק
No.166
$ 285.15M
$ 285.15M$ 285.15M
$ 379.08K
$ 379.08K$ 379.08K
$ 285.15M
$ 285.15M$ 285.15M
328.90M
328.90M 328.90M
328,895,103.813207
328,895,103.813207 328,895,103.813207
0.01%
ETH
שווי השוק הנוכחי של FTX Token הוא $ 285.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 379.08K. ההיצע במחזור של FTT הוא 328.90M, עם היצע כולל של 328895103.813207. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 285.15M.
FTX Token (FTT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של FTX Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.036125
-4.00%
30 ימים
$ -0.0986
-10.22%
60 ימים
$ +0.0697
+8.74%
90 ימים
$ -0.2904
-25.10%
FTX Token שינוי מחיר היום
היום,FTT רשם שינוי של $ -0.036125 (-4.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
FTX Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0986 (-10.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
FTX Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FTT ראה שינוי של $ +0.0697 (+8.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
FTX Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2904 (-25.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FTX Token (FTT)?
FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.
FTX Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FTX Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFTT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FTX Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFTX Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
FTX Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה FTX Token (FTT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FTX Token (FTT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FTX Token.
הבנת הטוקנומיקה של FTX Token (FTT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FTT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות FTX Token (FTT)
מחפש איך לקנותFTX Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FTX Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.