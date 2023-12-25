GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

אספקת מחזור555,895,061,727

מקסימום היצע777,777,777,776.9

אספקה כוללת777,777,777,776.9

שיא כל הזמנים0.000579846469264794,2023-12-25

המחיר הנמוך ביותר0.000002641105145751,2025-08-26

בלוקצ'יין ציבוריAPTOS

