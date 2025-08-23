עוד על GHST

GHST מידע על מחיר

GHST אתר רשמי

GHST טוקניומיקה

GHST תחזית מחיר

GHST היסטוריה

GHST מדריך קנייה

GHSTממיר מטבעות לפיאט

GHST ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aavegotchi סֵמֶל

Aavegotchi מְחִיר(GHST)

1 GHST ל USDמחיר חי:

$0.4584
$0.4584$0.4584
-4.18%1D
USD
Aavegotchi (GHST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:29:38 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4374
$ 0.4374$ 0.4374
24 שעות נמוך
$ 0.4969
$ 0.4969$ 0.4969
גבוה 24 שעות

$ 0.4374
$ 0.4374$ 0.4374

$ 0.4969
$ 0.4969$ 0.4969

$ 3.775128609064033
$ 3.775128609064033$ 3.775128609064033

$ 0.3119235086974025
$ 0.3119235086974025$ 0.3119235086974025

+0.21%

-4.18%

-2.41%

-2.41%

Aavegotchi (GHST) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4584. במהלך 24 השעות האחרונות, GHST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4374 לבין שיא של $ 0.4969, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.775128609064033, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3119235086974025.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHST השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aavegotchi (GHST) מידע שוק

No.821

$ 24.18M
$ 24.18M$ 24.18M

$ 439.72K
$ 439.72K$ 439.72K

$ 24.18M
$ 24.18M$ 24.18M

52.75M
52.75M 52.75M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

ETH

שווי השוק הנוכחי של Aavegotchi הוא $ 24.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 439.72K. ההיצע במחזור של GHST הוא 52.75M, עם היצע כולל של 52747802.71425598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.18M.

Aavegotchi (GHST) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aavegotchiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.019997-4.18%
30 ימים$ -0.0625-12.00%
60 ימים$ +0.1067+30.33%
90 ימים$ -0.0033-0.72%
Aavegotchi שינוי מחיר היום

היום,GHST רשם שינוי של $ -0.019997 (-4.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aavegotchi שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0625 (-12.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aavegotchi שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GHST ראה שינוי של $ +0.1067 (+30.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aavegotchi שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0033 (-0.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aavegotchi (GHST)?

בדוק את Aavegotchi עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aavegotchiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGHST את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aavegotchiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAavegotchi לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aavegotchiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aavegotchi (GHST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aavegotchi (GHST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aavegotchi.

בדוק את Aavegotchi תחזית המחיר עכשיו‏!

Aavegotchi (GHST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aavegotchi (GHST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GHST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aavegotchi (GHST)

מחפש איך לקנותAavegotchi? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aavegotchiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GHST למטבעות מקומיים

1 Aavegotchi(GHST) ל VND
12,062.796
1 Aavegotchi(GHST) ל AUD
A$0.701352
1 Aavegotchi(GHST) ל GBP
0.339216
1 Aavegotchi(GHST) ל EUR
0.38964
1 Aavegotchi(GHST) ל USD
$0.4584
1 Aavegotchi(GHST) ל MYR
RM1.92528
1 Aavegotchi(GHST) ל TRY
18.7944
1 Aavegotchi(GHST) ל JPY
¥67.3848
1 Aavegotchi(GHST) ל ARS
ARS$607.1508
1 Aavegotchi(GHST) ל RUB
37.06164
1 Aavegotchi(GHST) ל INR
40.13292
1 Aavegotchi(GHST) ל IDR
Rp7,393.547352
1 Aavegotchi(GHST) ל KRW
636.662592
1 Aavegotchi(GHST) ל PHP
25.96836
1 Aavegotchi(GHST) ל EGP
￡E.22.2324
1 Aavegotchi(GHST) ל BRL
R$2.484528
1 Aavegotchi(GHST) ל CAD
C$0.632592
1 Aavegotchi(GHST) ל BDT
55.768944
1 Aavegotchi(GHST) ל NGN
700.91652
1 Aavegotchi(GHST) ל COP
$1,833.6
1 Aavegotchi(GHST) ל ZAR
R.8.054088
1 Aavegotchi(GHST) ל UAH
19.00068
1 Aavegotchi(GHST) ל VES
Bs64.176
1 Aavegotchi(GHST) ל CLP
$440.064
1 Aavegotchi(GHST) ל PKR
Rs129.965568
1 Aavegotchi(GHST) ל KZT
245.262336
1 Aavegotchi(GHST) ל THB
฿14.870496
1 Aavegotchi(GHST) ל TWD
NT$13.972032
1 Aavegotchi(GHST) ל AED
د.إ1.682328
1 Aavegotchi(GHST) ל CHF
Fr0.36672
1 Aavegotchi(GHST) ל HKD
HK$3.580104
1 Aavegotchi(GHST) ל AMD
֏175.493856
1 Aavegotchi(GHST) ל MAD
.د.م4.1256
1 Aavegotchi(GHST) ל MXN
$8.535408
1 Aavegotchi(GHST) ל SAR
ريال1.719
1 Aavegotchi(GHST) ל PLN
1.668576
1 Aavegotchi(GHST) ל RON
лв1.975704
1 Aavegotchi(GHST) ל SEK
kr4.359384
1 Aavegotchi(GHST) ל BGN
лв0.765528
1 Aavegotchi(GHST) ל HUF
Ft155.755152
1 Aavegotchi(GHST) ל CZK
9.612648
1 Aavegotchi(GHST) ל KWD
د.ك0.139812
1 Aavegotchi(GHST) ל ILS
1.544808
1 Aavegotchi(GHST) ל AOA
Kz417.863688
1 Aavegotchi(GHST) ל BHD
.د.ب0.1728168
1 Aavegotchi(GHST) ל BMD
$0.4584
1 Aavegotchi(GHST) ל DKK
kr2.920008
1 Aavegotchi(GHST) ל HNL
L12.000912
1 Aavegotchi(GHST) ל MUR
20.921376
1 Aavegotchi(GHST) ל NAD
$8.035752
1 Aavegotchi(GHST) ל NOK
kr4.625256
1 Aavegotchi(GHST) ל NZD
$0.77928
1 Aavegotchi(GHST) ל PAB
B/.0.4584
1 Aavegotchi(GHST) ל PGK
K1.934448
1 Aavegotchi(GHST) ל QAR
ر.ق1.663992
1 Aavegotchi(GHST) ל RSD
дин.45.876672

Aavegotchi מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aavegotchi, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAavegotchi הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aavegotchi

כמה שווה Aavegotchi (GHST) היום?
החי GHSTהמחיר ב USD הוא 0.4584 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GHST ל USD?
המחיר הנוכחי של GHST ל USD הוא $ 0.4584. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aavegotchi?
שווי השוק של GHST הוא $ 24.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GHST?
ההיצע במחזור של GHST הוא 52.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GHST?
‏‏GHST השיג מחיר שיא (ATH) של 3.775128609064033 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GHST?
GHST ‏‏רשם מחירATL של 0.3119235086974025 USD.
מהו נפח המסחר של GHST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GHST הוא $ 439.72K USD.
האם GHST יעלה השנה?
GHST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GHST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:29:38 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GHST-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GHST
GHST
USD
USD

1 GHST = 0.4584 USD

מסחרGHST

USDTGHST
$0.4584
$0.4584$0.4584
-4.24%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד