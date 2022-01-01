Gui Inu (GUI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gui Inu (GUI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gui Inu (GUI) מידע Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. אתר רשמי: http://guiinu.com/ מסמך לבן: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d סייר בלוקים: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI קנה GUIעכשיו!

Gui Inu (GUI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gui Inu (GUI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M ההיצע הכולל: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B אספקה במחזור: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M שיא כל הזמנים: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 שפל כל הזמנים: $ 0.000002641105145751 $ 0.000002641105145751 $ 0.000002641105145751 מחיר נוכחי: $ 0.00000275 $ 0.00000275 $ 0.00000275 למידע נוסף על Gui Inu (GUI) מחיר

Gui Inu (GUI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gui Inu (GUI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GUI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GUIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GUIטוקניומיקה, חקרו אתGUIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GUI מעוניין להוסיף את Gui Inu (GUI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GUI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GUI ב-MEXC עכשיו!

Gui Inu (GUI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GUIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GUI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GUI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GUI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GUI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GUIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

