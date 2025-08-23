עוד על GRAMPUS

GRAM Ecosystem סֵמֶל

GRAM Ecosystem מְחִיר(GRAMPUS)

1 GRAMPUS ל USDמחיר חי:

$0.00124
$0.00124$0.00124
-2.36%1D
USD
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:21 (UTC+8)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001238
$ 0.001238$ 0.001238
24 שעות נמוך
$ 0.001273
$ 0.001273$ 0.001273
גבוה 24 שעות

$ 0.001238
$ 0.001238$ 0.001238

$ 0.001273
$ 0.001273$ 0.001273

--
----

--
----

0.00%

-2.36%

-2.98%

-2.98%

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00124. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAMPUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001238 לבין שיא של $ 0.001273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAMPUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAMPUS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) מידע שוק

--
----

$ 50.42K
$ 50.42K$ 50.42K

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של GRAM Ecosystem הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.42K. ההיצע במחזור של GRAMPUS הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24M.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GRAM Ecosystemהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00002997-2.36%
30 ימים$ -0.001301-51.21%
60 ימים$ +0.000199+19.11%
90 ימים$ +0.000179+16.87%
GRAM Ecosystem שינוי מחיר היום

היום,GRAMPUS רשם שינוי של $ -0.00002997 (-2.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GRAM Ecosystem שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001301 (-51.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GRAM Ecosystem שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GRAMPUS ראה שינוי של $ +0.000199 (+19.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GRAM Ecosystem שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000179 (+16.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GRAM Ecosystem (GRAMPUS)?

בדוק את GRAM Ecosystem עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GRAM Ecosystemההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGRAMPUS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים GRAM Ecosystemאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGRAM Ecosystem לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GRAM Ecosystemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GRAM Ecosystem (GRAMPUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GRAM Ecosystem (GRAMPUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את GRAM Ecosystem תחזית המחיר עכשיו‏!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GRAM Ecosystem (GRAMPUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

איך לקנות GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

מחפש איך לקנותGRAM Ecosystem? התהליך פשוט וללא בעיות!

GRAMPUS למטבעות מקומיים

GRAM Ecosystem מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GRAM Ecosystem, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGRAM Ecosystem הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GRAM Ecosystem

כמה שווה GRAM Ecosystem (GRAMPUS) היום?
החי GRAMPUSהמחיר ב USD הוא 0.00124 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRAMPUS ל USD?
המחיר הנוכחי של GRAMPUS ל USD הוא $ 0.00124. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GRAM Ecosystem?
שווי השוק של GRAMPUS הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRAMPUS?
ההיצע במחזור של GRAMPUS הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRAMPUS?
‏‏GRAMPUS השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRAMPUS?
GRAMPUS ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GRAMPUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRAMPUS הוא $ 50.42K USD.
האם GRAMPUS יעלה השנה?
GRAMPUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRAMPUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:21 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

