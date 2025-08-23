GRAM Ecosystem (GRAMPUS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00124. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAMPUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001238 לבין שיא של $ 0.001273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAMPUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAMPUS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של GRAM Ecosystem הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.42K. ההיצע במחזור של GRAMPUS הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24M.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של GRAM Ecosystemהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00002997
-2.36%
30 ימים
$ -0.001301
-51.21%
60 ימים
$ +0.000199
+19.11%
90 ימים
$ +0.000179
+16.87%
GRAM Ecosystem שינוי מחיר היום
היום,GRAMPUS רשם שינוי של $ -0.00002997 (-2.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
GRAM Ecosystem שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001301 (-51.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
GRAM Ecosystem שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GRAMPUS ראה שינוי של $ +0.000199 (+19.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
GRAM Ecosystem שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000179 (+16.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GRAM Ecosystem (GRAMPUS)?
GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology.
One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences.
GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.
GRAM Ecosystemתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה GRAM Ecosystem (GRAMPUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GRAM Ecosystem (GRAMPUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GRAM Ecosystem.
הבנת הטוקנומיקה של GRAM Ecosystem (GRAMPUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRAMPUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
