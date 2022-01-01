GRAM Ecosystem (GRAMPUS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GRAM Ecosystem (GRAMPUS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) מידע GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies. אתר רשמי: https://gram.voyage מסמך לבן: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 קנה GRAMPUSעכשיו!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GRAM Ecosystem (GRAMPUS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M שיא כל הזמנים: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.001233 $ 0.001233 $ 0.001233 למידע נוסף על GRAM Ecosystem (GRAMPUS) מחיר

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GRAM Ecosystem (GRAMPUS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GRAMPUS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GRAMPUSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GRAMPUSטוקניומיקה, חקרו אתGRAMPUSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GRAMPUSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GRAMPUS עכשיו את היסטוריית המחירים!

GRAMPUS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GRAMPUS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GRAMPUS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GRAMPUSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

