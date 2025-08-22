עוד על GIB

GIB מידע על מחיר

GIB אתר רשמי

GIB טוקניומיקה

GIB תחזית מחיר

GIB היסטוריה

GIB מדריך קנייה

GIBממיר מטבעות לפיאט

GIB ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

gib סֵמֶל

gib מְחִיר(GIB)

1 GIB ל USDמחיר חי:

$0.0009598
$0.0009598$0.0009598
-3.19%1D
USD
gib (GIB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:52:05 (UTC+8)

gib (GIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0009415
$ 0.0009415$ 0.0009415
24 שעות נמוך
$ 0.0010833
$ 0.0010833$ 0.0010833
גבוה 24 שעות

$ 0.0009415
$ 0.0009415$ 0.0009415

$ 0.0010833
$ 0.0010833$ 0.0010833

$ 0.015572038299508024
$ 0.015572038299508024$ 0.015572038299508024

$ 0.0003464614979181
$ 0.0003464614979181$ 0.0003464614979181

-0.57%

-3.19%

-38.26%

-38.26%

gib (GIB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0009598. במהלך 24 השעות האחרונות, GIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0009415 לבין שיא של $ 0.0010833, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.015572038299508024, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0003464614979181.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIB השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -3.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

gib (GIB) מידע שוק

No.3491

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.55K
$ 54.55K$ 54.55K

$ 959.80K
$ 959.80K$ 959.80K

0.00
0.00 0.00

999,999,900
999,999,900 999,999,900

999,999,900
999,999,900 999,999,900

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של gib הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.55K. ההיצע במחזור של GIB הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999900. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 959.80K.

gib (GIB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של gibהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000031627-3.19%
30 ימים$ -0.0009072-48.60%
60 ימים$ -0.0005079-34.61%
90 ימים$ -0.0059432-86.10%
gib שינוי מחיר היום

היום,GIB רשם שינוי של $ -0.000031627 (-3.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

gib שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0009072 (-48.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

gib שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GIB ראה שינוי של $ -0.0005079 (-34.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

gib שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0059432 (-86.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של gib (GIB)?

בדוק את gib עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהgib (GIB)

Smiling frog meme

gib זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול gibההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGIB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים gibאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךgib לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

gibתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה gib (GIB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות gib (GIB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור gib.

בדוק את gib תחזית המחיר עכשיו‏!

gib (GIB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של gib (GIB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GIB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות gib (GIB)

מחפש איך לקנותgib? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש gibב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GIB למטבעות מקומיים

1 gib(GIB) ל VND
25.257137
1 gib(GIB) ל AUD
A$0.001478092
1 gib(GIB) ל GBP
0.000710252
1 gib(GIB) ל EUR
0.00081583
1 gib(GIB) ל USD
$0.0009598
1 gib(GIB) ל MYR
RM0.00403116
1 gib(GIB) ל TRY
0.039342202
1 gib(GIB) ל JPY
¥0.1410906
1 gib(GIB) ל ARS
ARS$1.2678958
1 gib(GIB) ל RUB
0.077350282
1 gib(GIB) ל INR
0.08403049
1 gib(GIB) ל IDR
Rp15.734423712
1 gib(GIB) ל KRW
1.331204208
1 gib(GIB) ל PHP
0.054449454
1 gib(GIB) ל EGP
￡E.0.046531104
1 gib(GIB) ל BRL
R$0.005221312
1 gib(GIB) ל CAD
C$0.001324524
1 gib(GIB) ל BDT
0.115694292
1 gib(GIB) ל NGN
1.465336258
1 gib(GIB) ל COP
$3.8392
1 gib(GIB) ל ZAR
R.0.016825294
1 gib(GIB) ל UAH
0.039313408
1 gib(GIB) ל VES
Bs0.134372
1 gib(GIB) ל CLP
$0.9204482
1 gib(GIB) ל PKR
Rs0.269905358
1 gib(GIB) ל KZT
0.511343048
1 gib(GIB) ל THB
฿0.031135912
1 gib(GIB) ל TWD
NT$0.02922591
1 gib(GIB) ל AED
د.إ0.003522466
1 gib(GIB) ל CHF
Fr0.00076784
1 gib(GIB) ל HKD
HK$0.00748644
1 gib(GIB) ל AMD
֏0.363418672
1 gib(GIB) ל MAD
.د.م0.008609406
1 gib(GIB) ל MXN
$0.017890672
1 gib(GIB) ל SAR
ريال0.00359925
1 gib(GIB) ל PLN
0.003493672
1 gib(GIB) ל RON
лв0.004146336
1 gib(GIB) ל SEK
kr0.009137296
1 gib(GIB) ל BGN
лв0.001602866
1 gib(GIB) ל HUF
Ft0.326015266
1 gib(GIB) ל CZK
0.020136604
1 gib(GIB) ל KWD
د.ك0.000292739
1 gib(GIB) ל ILS
0.003244124
1 gib(GIB) ל AOA
Kz0.874924886
1 gib(GIB) ל BHD
.د.ب0.0003618446
1 gib(GIB) ל BMD
$0.0009598
1 gib(GIB) ל DKK
kr0.006123524
1 gib(GIB) ל HNL
L0.024887614
1 gib(GIB) ל MUR
0.043805272
1 gib(GIB) ל NAD
$0.016777304
1 gib(GIB) ל NOK
kr0.00969398
1 gib(GIB) ל NZD
$0.00163166
1 gib(GIB) ל PAB
B/.0.0009598
1 gib(GIB) ל PGK
K0.004011964
1 gib(GIB) ל QAR
ر.ق0.003464878
1 gib(GIB) ל RSD
дин.0.096114372

gib מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של gib, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרgib הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על gib

כמה שווה gib (GIB) היום?
החי GIBהמחיר ב USD הוא 0.0009598 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GIB ל USD?
המחיר הנוכחי של GIB ל USD הוא $ 0.0009598. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של gib?
שווי השוק של GIB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GIB?
ההיצע במחזור של GIB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GIB?
‏‏GIB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.015572038299508024 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GIB?
GIB ‏‏רשם מחירATL של 0.0003464614979181 USD.
מהו נפח המסחר של GIB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GIB הוא $ 54.55K USD.
האם GIB יעלה השנה?
GIB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GIB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:52:05 (UTC+8)

gib (GIB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GIB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GIB
GIB
USD
USD

1 GIB = 0.0009598 USD

מסחרGIB

USDTGIB
$0.0009598
$0.0009598$0.0009598
-3.09%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד