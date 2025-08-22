עוד על JTO

JTO מידע על מחיר

JTO אתר רשמי

JTO טוקניומיקה

JTO תחזית מחיר

JTO היסטוריה

JTO מדריך קנייה

JTOממיר מטבעות לפיאט

JTO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

JITO סֵמֶל

JITO מְחִיר(JTO)

1 JTO ל USDמחיר חי:

$1.867
$1.867$1.867
-3.16%1D
USD
JITO (JTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:59:56 (UTC+8)

JITO (JTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.854
$ 1.854$ 1.854
24 שעות נמוך
$ 1.991
$ 1.991$ 1.991
גבוה 24 שעות

$ 1.854
$ 1.854$ 1.854

$ 1.991
$ 1.991$ 1.991

$ 5.608309380488856
$ 5.608309380488856$ 5.608309380488856

$ 0.5362303075154018
$ 0.5362303075154018$ 0.5362303075154018

-0.75%

-3.16%

+10.27%

+10.27%

JITO (JTO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.867. במהלך 24 השעות האחרונות, JTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.854 לבין שיא של $ 1.991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.608309380488856, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5362303075154018.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JTO השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -3.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JITO (JTO) מידע שוק

No.100

$ 689.58M
$ 689.58M$ 689.58M

$ 788.05K
$ 788.05K$ 788.05K

$ 1.87B
$ 1.87B$ 1.87B

369.35M
369.35M 369.35M

999,999,676.7225591
999,999,676.7225591 999,999,676.7225591

0.01%

SOL

שווי השוק הנוכחי של JITO הוא $ 689.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 788.05K. ההיצע במחזור של JTO הוא 369.35M, עם היצע כולל של 999999676.7225591. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87B.

JITO (JTO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של JITOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.06092-3.16%
30 ימים$ -0.123-6.19%
60 ימים$ -0.1-5.09%
90 ימים$ -0.133-6.65%
JITO שינוי מחיר היום

היום,JTO רשם שינוי של $ -0.06092 (-3.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

JITO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.123 (-6.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

JITO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JTO ראה שינוי של $ -0.1 (-5.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

JITO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.133 (-6.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של JITO (JTO)?

בדוק את JITO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

JITO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול JITOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJTO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים JITOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJITO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

JITOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JITO (JTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JITO (JTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JITO.

בדוק את JITO תחזית המחיר עכשיו‏!

JITO (JTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JITO (JTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות JITO (JTO)

מחפש איך לקנותJITO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש JITOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JTO למטבעות מקומיים

1 JITO(JTO) ל VND
49,130.105
1 JITO(JTO) ל AUD
A$2.87518
1 JITO(JTO) ל GBP
1.38158
1 JITO(JTO) ל EUR
1.58695
1 JITO(JTO) ל USD
$1.867
1 JITO(JTO) ל MYR
RM7.8414
1 JITO(JTO) ל TRY
76.52833
1 JITO(JTO) ל JPY
¥274.449
1 JITO(JTO) ל ARS
ARS$2,466.307
1 JITO(JTO) ל RUB
150.46153
1 JITO(JTO) ל INR
163.47452
1 JITO(JTO) ל IDR
Rp30,606.55248
1 JITO(JTO) ל KRW
2,593.03896
1 JITO(JTO) ל PHP
105.91491
1 JITO(JTO) ל EGP
￡E.90.5495
1 JITO(JTO) ל BRL
R$10.15648
1 JITO(JTO) ל CAD
C$2.57646
1 JITO(JTO) ל BDT
225.04818
1 JITO(JTO) ל NGN
2,850.36757
1 JITO(JTO) ל COP
$7,468
1 JITO(JTO) ל ZAR
R.32.74718
1 JITO(JTO) ל UAH
76.47232
1 JITO(JTO) ל VES
Bs261.38
1 JITO(JTO) ל CLP
$1,790.453
1 JITO(JTO) ל PKR
Rs525.01907
1 JITO(JTO) ל KZT
994.66292
1 JITO(JTO) ל THB
฿60.56548
1 JITO(JTO) ל TWD
NT$56.85015
1 JITO(JTO) ל AED
د.إ6.85189
1 JITO(JTO) ל CHF
Fr1.4936
1 JITO(JTO) ל HKD
HK$14.58127
1 JITO(JTO) ל AMD
֏706.92088
1 JITO(JTO) ל MAD
.د.م16.74699
1 JITO(JTO) ל MXN
$34.80088
1 JITO(JTO) ל SAR
ريال7.00125
1 JITO(JTO) ל PLN
6.79588
1 JITO(JTO) ל RON
лв8.06544
1 JITO(JTO) ל SEK
kr17.79251
1 JITO(JTO) ל BGN
лв3.11789
1 JITO(JTO) ל HUF
Ft634.5933
1 JITO(JTO) ל CZK
39.16966
1 JITO(JTO) ל KWD
د.ك0.569435
1 JITO(JTO) ל ILS
6.31046
1 JITO(JTO) ל AOA
Kz1,701.90119
1 JITO(JTO) ל BHD
.د.ب0.703859
1 JITO(JTO) ל BMD
$1.867
1 JITO(JTO) ל DKK
kr11.91146
1 JITO(JTO) ל HNL
L48.41131
1 JITO(JTO) ל MUR
85.20988
1 JITO(JTO) ל NAD
$32.63516
1 JITO(JTO) ל NOK
kr18.87537
1 JITO(JTO) ל NZD
$3.1739
1 JITO(JTO) ל PAB
B/.1.867
1 JITO(JTO) ל PGK
K7.80406
1 JITO(JTO) ל QAR
ر.ق6.73987
1 JITO(JTO) ל RSD
дин.187.09207

JITO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של JITO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרJITO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על JITO

כמה שווה JITO (JTO) היום?
החי JTOהמחיר ב USD הוא 1.867 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JTO ל USD?
המחיר הנוכחי של JTO ל USD הוא $ 1.867. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JITO?
שווי השוק של JTO הוא $ 689.58M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JTO?
ההיצע במחזור של JTO הוא 369.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JTO?
‏‏JTO השיג מחיר שיא (ATH) של 5.608309380488856 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JTO?
JTO ‏‏רשם מחירATL של 0.5362303075154018 USD.
מהו נפח המסחר של JTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JTO הוא $ 788.05K USD.
האם JTO יעלה השנה?
JTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:59:56 (UTC+8)

JITO (JTO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

JTO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 1.867 USD

מסחרJTO

USDTJTO
$1.867
$1.867$1.867
-3.11%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד