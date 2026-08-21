Flying Tulip מחיר היום

מחיר Flying Tulip (FT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.09885, עם שינוי של 0.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FT ל ILS הוא ₪ 0.09885 לכל FT.

Flying Tulip כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FT. ב‑24 השעות האחרונות, FT סחר בין ₪ 0.09818 (נמוך) ל ₪ 0.10015 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FT נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +0.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 54.97K.

Flying Tulip (FT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 54.97K₪ 54.97K ₪ 54.97K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 988.50M₪ 988.50M ₪ 988.50M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של Flying Tulip הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 54.97K. ההיצע במחזור של FT הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 988.50M.