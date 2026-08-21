STOC מחיר היום

מחיר STOC (STOC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.571, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STOC ל ILS הוא ₪ 0.571 לכל STOC.

STOC כרגע מדורג במקום #3937 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 STOC. ב‑24 השעות האחרונות, STOC סחר בין ₪ 0.57 (נמוך) ל ₪ 0.5713 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 7.176703583215175113, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0812431775880816325.

ביצועים לטווח קצר, STOC נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 7.24K.

STOC (STOC) מידע שוק

דירוג No.3937 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 7.24K₪ 7.24K ₪ 7.24K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.85B₪ 2.85B ₪ 2.85B אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 בלוקצ'יין ציבורי STOCHAIN

שווי השוק הנוכחי של STOC הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 7.24K. ההיצע במחזור של STOC הוא 0.00, עם היצע כולל של 4999899952. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.85B.