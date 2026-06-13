Financie Token מחיר היום

מחיר Financie Token (FNCT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0003489, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FNCT ל ILS הוא ₪ 0.0003489 לכל FNCT.

Financie Token כרגע מדורג במקום #1770 לפי שווי שוק של ₪ 1.31M, עם היצע במחזור של 3.77B FNCT. ב‑24 השעות האחרונות, FNCT סחר בין ₪ 0.0003431 (נמוך) ל ₪ 0.0003535 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0189441082400308556, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.000852208667354844.

ביצועים לטווח קצר, FNCT נע ב -0.46% בשעה האחרונה ו -2.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 18.20K.

Financie Token (FNCT) מידע שוק

דירוג No.1770 שווי שוק ₪ 1.31M₪ 1.31M ₪ 1.31M נפח (24 שעות) ₪ 18.20K₪ 18.20K ₪ 18.20K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 6.98M₪ 6.98M ₪ 6.98M אספקת מחזור 3.77B 3.77B 3.77B מקסימום היצע 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 אספקה כוללת 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 שיעור מחזור 18.84% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Financie Token הוא ₪ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 18.20K. ההיצע במחזור של FNCT הוא 3.77B, עם היצע כולל של 20000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 6.98M.