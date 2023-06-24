FNCT

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

שֵׁםFNCT

דירוגNo.1380

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור3,768,697,617.73

מקסימום היצע20,000,000,000

אספקה כוללת20,000,000,000

שיעור מחזור0.1884%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.006487708301380434,2024-02-15

המחיר הנמוך ביותר0.000801430726532987,2023-06-24

בלוקצ'יין ציבוריETH

Loading...