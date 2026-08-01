Arcium מחיר היום

מחיר Arcium (ARX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.117, עם שינוי של 5.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARX ל ILS הוא ₪ 0.117 לכל ARX.

Arcium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ARX. ב‑24 השעות האחרונות, ARX סחר בין ₪ 0.1066 (נמוך) ל ₪ 0.1195 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ARX נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו +4.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 181.22K.

Arcium (ARX) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 181.22K₪ 181.22K ₪ 181.22K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 117.00M₪ 117.00M ₪ 117.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Arcium הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 181.22K. ההיצע במחזור של ARX הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 117.00M.