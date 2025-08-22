עוד על FEAR

Fear NFTs סֵמֶל

Fear NFTs מְחִיר(FEAR)

1 FEAR ל USDמחיר חי:

$0.02518
$0.02518$0.02518
-1.48%1D
USD
Fear NFTs (FEAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:15:29 (UTC+8)

Fear NFTs (FEAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02499
$ 0.02499$ 0.02499
24 שעות נמוך
$ 0.02613
$ 0.02613$ 0.02613
גבוה 24 שעות

$ 0.02499
$ 0.02499$ 0.02499

$ 0.02613
$ 0.02613$ 0.02613

$ 3.936375858005644
$ 3.936375858005644$ 3.936375858005644

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-1.48%

+4.04%

+4.04%

Fear NFTs (FEAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02518. במהלך 24 השעות האחרונות, FEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02499 לבין שיא של $ 0.02613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.936375858005644, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEAR השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -1.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fear NFTs (FEAR) מידע שוק

No.2456

$ 446.07K
$ 446.07K$ 446.07K

$ 131.23K
$ 131.23K$ 131.23K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

17.72M
17.72M 17.72M

41,739,201.62033058
41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

ETH

שווי השוק הנוכחי של Fear NFTs הוא $ 446.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.23K. ההיצע במחזור של FEAR הוא 17.72M, עם היצע כולל של 41739201.62033058. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.

Fear NFTs (FEAR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Fear NFTsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003783-1.48%
30 ימים$ +0.00286+12.81%
60 ימים$ -0.00083-3.20%
90 ימים$ -0.00849-25.22%
Fear NFTs שינוי מחיר היום

היום,FEAR רשם שינוי של $ -0.0003783 (-1.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Fear NFTs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00286 (+12.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Fear NFTs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FEAR ראה שינוי של $ -0.00083 (-3.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Fear NFTs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00849 (-25.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fear NFTs (FEAR)?

בדוק את Fear NFTs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFear NFTs (FEAR)

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Fear NFTs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fear NFTsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFEAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Fear NFTsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFear NFTs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Fear NFTsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fear NFTs (FEAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fear NFTs (FEAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fear NFTs.

בדוק את Fear NFTs תחזית המחיר עכשיו‏!

Fear NFTs (FEAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fear NFTs (FEAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FEAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Fear NFTs (FEAR)

מחפש איך לקנותFear NFTs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Fear NFTsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FEAR למטבעות מקומיים

1 Fear NFTs(FEAR) ל VND
662.6117
1 Fear NFTs(FEAR) ל AUD
A$0.0385254
1 Fear NFTs(FEAR) ל GBP
0.0183814
1 Fear NFTs(FEAR) ל EUR
0.021403
1 Fear NFTs(FEAR) ל USD
$0.02518
1 Fear NFTs(FEAR) ל MYR
RM0.105756
1 Fear NFTs(FEAR) ל TRY
1.0321282
1 Fear NFTs(FEAR) ל JPY
¥3.70146
1 Fear NFTs(FEAR) ל ARS
ARS$33.26278
1 Fear NFTs(FEAR) ל RUB
2.035803
1 Fear NFTs(FEAR) ל INR
2.204509
1 Fear NFTs(FEAR) ל IDR
Rp406.1289754
1 Fear NFTs(FEAR) ל KRW
34.9236528
1 Fear NFTs(FEAR) ל PHP
1.426447
1 Fear NFTs(FEAR) ל EGP
￡E.1.2217336
1 Fear NFTs(FEAR) ל BRL
R$0.1364756
1 Fear NFTs(FEAR) ל CAD
C$0.0347484
1 Fear NFTs(FEAR) ל BDT
3.0633988
1 Fear NFTs(FEAR) ל NGN
38.501479
1 Fear NFTs(FEAR) ל COP
$101.1243908
1 Fear NFTs(FEAR) ל ZAR
R.0.441909
1 Fear NFTs(FEAR) ל UAH
1.043711
1 Fear NFTs(FEAR) ל VES
Bs3.5252
1 Fear NFTs(FEAR) ל CLP
$24.1728
1 Fear NFTs(FEAR) ל PKR
Rs7.1390336
1 Fear NFTs(FEAR) ל KZT
13.4723072
1 Fear NFTs(FEAR) ל THB
฿0.8163356
1 Fear NFTs(FEAR) ל TWD
NT$0.7669828
1 Fear NFTs(FEAR) ל AED
د.إ0.0924106
1 Fear NFTs(FEAR) ל CHF
Fr0.020144
1 Fear NFTs(FEAR) ל HKD
HK$0.1966558
1 Fear NFTs(FEAR) ל AMD
֏9.6399112
1 Fear NFTs(FEAR) ל MAD
.د.م0.22662
1 Fear NFTs(FEAR) ל MXN
$0.4691034
1 Fear NFTs(FEAR) ל SAR
ريال0.094425
1 Fear NFTs(FEAR) ל PLN
0.0916552
1 Fear NFTs(FEAR) ל RON
лв0.1087776
1 Fear NFTs(FEAR) ל SEK
kr0.2394618
1 Fear NFTs(FEAR) ל BGN
лв0.0420506
1 Fear NFTs(FEAR) ל HUF
Ft8.5528906
1 Fear NFTs(FEAR) ל CZK
0.5280246
1 Fear NFTs(FEAR) ל KWD
د.ك0.0076799
1 Fear NFTs(FEAR) ל ILS
0.0848566
1 Fear NFTs(FEAR) ל AOA
Kz22.9533326
1 Fear NFTs(FEAR) ל BHD
.د.ب0.00949286
1 Fear NFTs(FEAR) ל BMD
$0.02518
1 Fear NFTs(FEAR) ל DKK
kr0.1603966
1 Fear NFTs(FEAR) ל HNL
L0.6592124
1 Fear NFTs(FEAR) ל MUR
1.1492152
1 Fear NFTs(FEAR) ל NAD
$0.4414054
1 Fear NFTs(FEAR) ל NOK
kr0.2540662
1 Fear NFTs(FEAR) ל NZD
$0.042806
1 Fear NFTs(FEAR) ל PAB
B/.0.02518
1 Fear NFTs(FEAR) ל PGK
K0.1062596
1 Fear NFTs(FEAR) ל QAR
ر.ق0.0914034
1 Fear NFTs(FEAR) ל RSD
дин.2.5210216

Fear NFTs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Fear NFTs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFear NFTs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Fear NFTs

כמה שווה Fear NFTs (FEAR) היום?
החי FEARהמחיר ב USD הוא 0.02518 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FEAR ל USD?
המחיר הנוכחי של FEAR ל USD הוא $ 0.02518. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fear NFTs?
שווי השוק של FEAR הוא $ 446.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FEAR?
ההיצע במחזור של FEAR הוא 17.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FEAR?
‏‏FEAR השיג מחיר שיא (ATH) של 3.936375858005644 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FEAR?
FEAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FEAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FEAR הוא $ 131.23K USD.
האם FEAR יעלה השנה?
FEAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FEAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:15:29 (UTC+8)

Fear NFTs (FEAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

