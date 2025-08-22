Fear NFTs (FEAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02518. במהלך 24 השעות האחרונות, FEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02499 לבין שיא של $ 0.02613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.936375858005644, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEAR השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -1.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Fear NFTs (FEAR) מידע שוק
No.2456
$ 446.07K
$ 446.07K$ 446.07K
$ 131.23K
$ 131.23K$ 131.23K
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
17.72M
17.72M 17.72M
41,739,201.62033058
41,739,201.62033058 41,739,201.62033058
ETH
שווי השוק הנוכחי של Fear NFTs הוא $ 446.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.23K. ההיצע במחזור של FEAR הוא 17.72M, עם היצע כולל של 41739201.62033058. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.
Fear NFTs (FEAR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Fear NFTsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0003783
-1.48%
30 ימים
$ +0.00286
+12.81%
60 ימים
$ -0.00083
-3.20%
90 ימים
$ -0.00849
-25.22%
Fear NFTs שינוי מחיר היום
היום,FEAR רשם שינוי של $ -0.0003783 (-1.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Fear NFTs שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00286 (+12.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Fear NFTs שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FEAR ראה שינוי של $ -0.00083 (-3.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Fear NFTs שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00849 (-25.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fear NFTs (FEAR)?
Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.
Fear NFTs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fear NFTsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFEAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Fear NFTsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFear NFTs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Fear NFTsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Fear NFTs (FEAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fear NFTs (FEAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fear NFTs.
הבנת הטוקנומיקה של Fear NFTs (FEAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FEAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Fear NFTs (FEAR)
מחפש איך לקנותFear NFTs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Fear NFTsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.