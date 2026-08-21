USD.AI מחיר היום

מחיר USD.AI (CHIP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0308, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHIP ל ILS הוא ₪ 0.0308 לכל CHIP.

USD.AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CHIP. ב‑24 השעות האחרונות, CHIP סחר בין ₪ 0.02765 (נמוך) ל ₪ 0.03115 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CHIP נע ב +1.51% בשעה האחרונה ו +34.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 292.15K.

USD.AI (CHIP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 292.15K₪ 292.15K ₪ 292.15K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 308.00M₪ 308.00M ₪ 308.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של USD.AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 292.15K. ההיצע במחזור של CHIP הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 308.00M.